COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Tráfico monitorava Uberlândia com 21 câmeras

A Polícia Militar de Uberlândia retirou 21 câmeras de monitoramento clandestinas instaladas em postes nos bairros Lagoinha e Saraiva nesta quarta-feira (8). Os criminosos utilizavam os equipamentos para vigiar as viaturas e antecipar as ações policiais na região. Os militares do 17º Batalhão da PM coordenaram os trabalhos juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança Integrada. Além disso, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) participaram diretamente da retirada dos fios e dos aparelhos eletrônicos. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/ocorrencias/video-operacao-remove-21-cameras-instaladas-pelo-trafico-em-uberlandia/

Ubá inaugura Ambulatório de Quimioterapia

Um antigo prédio que por décadas cuidou de pacientes com hanseníase ganhou a função de levar tratamento oncológico para mais perto de quem precisa. A Fundação Cristiano Varella realizou a inauguração simbólica do Ambulatório de Quimioterapia de Ubá, marcando a entrega das obras e o início da operação gradual do serviço, que vai possibilitar o tratamento para pacientes de mais de 20 cidades da microrregião. A data escolhida não foi por acaso, pois ela marca o dia em que Ubá completa 169 anos de emancipação do município. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br

Pouso Alegre participa de missão na China

Pouso Alegre segue ampliando sua presença no cenário internacional e reforçando sua vocação para o desenvolvimento sustentável, a inovação e a atração de investimentos. Representando o município, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Costa, e o controlador-geral do Município, Hamilton Fernandes de Magalhães, participam de uma missão oficial na China voltada ao intercâmbio de experiências em cidades inteligentes e novas tecnologias para a gestão pública.A visita ocorre a convite do Centro de Cooperação Internacional da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (CNDR), uma das mais importantes instituições chinesas dedicadas à cooperação internacional e ao planejamento estratégico. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4425/pouso-alegre-participa-de-missao-na-china-em-busca-inovacao-e-investimentos

Santuário da Piedade abre Tempo Jubilar

O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade se prepara para receber milhares de peregrinos durante o Jubileu da Padroeira de Minas Gerais. O período especial de fé, oração e devoção será realizado entre os meses de julho e setembro, reunindo grupos, pastorais, movimentos e comunidades da Arquidiocese de Belo Horizonte na Casa da Mãe Piedade. A abertura oficial do tempo jubilar acontece no dia 31 de julho, data em que também serão celebrados os 66 anos da consagração de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado. O ciclo de celebrações será encerrado em 15 de setembro, com a tradicional Festa da Padroeira de Minas Gerais. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/santuario-da-piedade-abre-tempo-jubilar-com-celebracoes-dedicadas-a-padroeira-de-minas/

Eslovênia escolherá Nova União como cidade irmã

Eslovênia e Nova União fortalecem uma conexão histórica e cultural em Minas Gerais, marcada pela memória do padre esloveno João Rabian. A relação entre o país europeu e o município mineiro foi um dos pontos destacados no programa Conexão Turismo Internacional, realizado pela Abrajet. A escolha de Nova União como cidade irmã reforça os vínculos culturais, familiares, religiosos e afetivos entre Minas Gerais e a Eslovênia. A presença da embaixadora da Eslovênia no município também contribui para o resgate dessa história e para a valorização da memória deixada pelo padre João Rabian (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/eslovenia-e-nova-uniao-cidade-irma/

Formiga realiza Festival da Linguiça

O grupo carioca de pagode Molejo, conhecido como Molejão irá se apresentar no sábado, dia 11, no 18º Festival da Linguiça formiguense que acontecerá neste final de semana no Terminal Rodoviário, nos dias 10 e 11 de julho, na Praça do Terminal Rodoviário. Oito entidades serão responsáveis pelos preparos e comercialização dos pratos com a iguaria. Formiga foi reconhecida oficialmente como Capital Estadual da Linguiça pela Lei Estadual nº 24.798/2024. Com esse evento, a cidade celebra uma tradição que atravessa gerações e faz parte da identidade, da história e da economia local. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/formiga-tera-molejao-no-festival-da-linguica

Mariana tem Festa da Panela de Pedra

O distrito de Cachoeira do Brumado, em Mariana, recebe entre os dias 9 e 12 de julho a 19ª edição da Festa da Panela de Pedra, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do município. Organizada pela Associação de Moradores, com apoio da Prefeitura de Mariana, a programação reúne shows, manifestações culturais, celebrações religiosas, gastronomia típica e atividades que destacam a produção artesanal das tradicionais panelas de pedra. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/variedades/eventos/2026/07/mariana-festa-da-panela-de-pedra-agita-cachoeira-do-brumado-com-quatro-dias-de-atracoes/