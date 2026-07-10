COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Construção civil em Minas perde ritmo

A construção civil em Minas Gerais começou 2026 em desaceleração e com desempenho inferior ao registrado no restante do país. É o que revela o Boletim da Construção, elaborado pela Gerência de Economia da FIEMG, que aponta queda de 3,7% no Produto Interno Bruto (PIB) do setor no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período, a construção civil brasileira registrou crescimento de 1,3%. Na comparação com o trimestre anterior, o cenário também foi desfavorável para Minas. Enquanto a atividade no estado recuou 0,2%, o setor avançou 2,9% no Brasil. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/07/09/construcao-civil-em-minas-perde-ritmo-e-preocupa-setor-aponta-fiemg/

TJ suspende escolas cívico-militares

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, nesta quinta-feira (9), manter a suspensão do Programa de Escolas Cívico-Militares na rede estadual de ensino. Por maioria de votos, a 19ª Câmara Cível confirmou a decisão que impede a expansão do modelo e determina a descontinuidade das nove unidades que já funcionavam nesse formato. Ainda cabe recurso. A decisão atende a um pedido do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que questionou a continuidade do programa. O placar foi de dois votos a um. (Por Dentro de Minas)

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Leilão excelência na ExpoAgro GV

O último domingo da ExpoAgro GV 2026 será marcado por um dos eventos mais tradicionais da pecuária do Leste de Minas. A partir das 13h, o Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares realiza o 29º Leilão Excelência do Corte, no Tatersal do Parque de Exposições. Há quase três décadas, o leilão reúne produtores rurais, criadores, investidores e compradores em uma tarde de negócios, valorização da genética e oportunidades para quem investe na bovinocultura de corte. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/leilao-excelencia-do-corte-chega-a-29a-edicao-neste-domingo-e-reforca-a-tradicao-da-pecuaria-regional/

Justiça interdita presídio de Poços

A Justiça determinou a interdição total do Presídio de Poços de Caldas para o ingresso de novos custodiados, após constatar que a unidade opera muito acima da capacidade estabelecida judicialmente. A decisão impede o recebimento de presos, inclusive em casos de flagrante, até que a população carcerária seja reduzida ao limite de 150 detentos. Conforme a decisão, a unidade abriga atualmente 220 pessoas privadas de liberdade, número que supera em 70 vagas o teto fixado desde 2014. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/07/10/justica-interdita-presidio-de-pocos-de-caldas-para-novos-detentos-devido-a-superlotacao/

Vale-alimentação em Sete Lagoas tem reajuste

O prefeito Douglas Melo anunciou, nesta quarta-feira (8), o reajuste do vale-alimentação dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A proposta eleva o benefício mensal de R$ 655 para R$ 785, o que representa um aumento de aproximadamente 19,85%. O anúncio foi feito durante reunião entre a diretoria da autarquia e representantes do Sindágua, sindicato que representa os trabalhadores do setor. De acordo com a administração municipal, o reajuste atende a uma reivindicação antiga dos servidores. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/vale-alimentacao-dos-servidores-do-saae-de-sete-lagoas-tera-reajuste-de-quase-20

Cooxupé destina R$ 2,7 milhões a hospitais

A Cooxupé oficializou, nesta quinta-feira, 9, a doação de R$ 2,7 milhões para 79 hospitais municipais e oncológicos localizados em sua área de atuação, nos estados de Minas Gerais e São Paulo. A ação contempla instituições de saúde que atendem a população das regiões cafeeiras onde estão as famílias cooperadas, em alinhamento com um dos princípios do cooperativismo: o interesse pela comunidade. Atualmente, a Cooxupé reúne mais de 22 mil cooperados, distribuídos por mais de 370 municípios do Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e Média Mogiana paulista. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/cooxupe-destina-r-27-milhoes-a-hospitais-municipais-e-oncologicos-de-sua-area-de-atuacao

Expo Usipa tem expectativa de grandes negócios

A 36ª Expo Usipa começou nesta quarta-feira (8), reafirmando seu protagonismo como a maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais. Reunindo mais de 450 stands, empresas de diversos segmentos e uma programação voltada à inovação, sustentabilidade e geração de negócios, o primeiro dia do evento foi marcado pela solenidade oficial de abertura e pela visita das autoridades aos expositores. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/expo-usipa-inicia-36a-edicao-com-abertura-oficial-visita-aos-estandes-e-expectativa-de-grandes-negocios/