COLUNA MG

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Busca por crédito em Minas cresce 10,8%

Nos 12 meses encerrados em março, a procura por crédito por parte das empresas de Minas Gerais aumentou 10,8%, desempenho que colocou o Estado na liderança do crescimento entre os integrantes da região Sudeste. Na sequência aparecem São Paulo, com avanço de 10,2%; Rio de Janeiro, com 7,7%; e Espírito Santo, com 7,1%, conforme informações do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito. O resultado observado em Minas Gerais também superou a média nacional. No mesmo intervalo analisado, a demanda por crédito das empresas brasileiras apresentou expansão de 10,5%, índice ligeiramente inferior ao registrado no estado mineiro. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/economia/busca-por-credito-por-parte-das-empresas-de-minas-gerais-cresce-108/

Filarmônica de Patos celebra 10 anos

A Orquestra Filarmônica de Patos de Minas realiza neste domingo (12), às 19h30, o segundo concerto da temporada 2026. A apresentação será em edição especial para celebrar os 10 anos de fundação do projeto, com entrada gratuita na Catedral Santo Antônio de Pádua (Igreja Matriz). O público poderá acompanhar a execução da famosa 5ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven, conhecida como “Sinfonia do Destino”, considerada uma das obras mais importantes da música clássica, entre outras. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/orquestra-filarmonica-celebra-10-anos-com-concerto/

Vereador acusado de tráfico no SUS

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Frutal, denunciou à Justiça um vereador do município pela prática do crime de tráfico de influência. Segundo a acusação formalizada, o parlamentar utilizou seu prestígio político por três vezes para conseguir atendimento prioritário em cirurgias do SUS (Sistema Único de Saúde) para moradores locais, desrespeitando os critérios de regulação biopsicossocial. De acordo com a denúncia do órgão ministerial, os fatos ocorreram entre setembro e outubro de 2024. A investigação aponta que o político intermediou o acesso de três pacientes de Frutal a procedimentos de alta complexidade realizados em um hospital universitário de Araguari, no Triângulo Mineiro. (Clarim Net)

https://clarim.net.br/mpmg-denuncia-vereador-de-frutal-por-trafico-de-influencia-ao-furar-fila-do-sus/

Furtos e vandalismo no transporte em Uberaba

Os constantes furtos e atos de vandalismo registrados nas estações e terminais do transporte coletivo de Uberaba já provocaram um prejuízo de R$ 82.393,86 aos cofres públicos entre 2025 e 2026. Os recursos foram destinados a ações preventivas e corretivas para recuperar estruturas danificadas e manter o funcionamento do sistema. Em 2025, foram empenhados R$ 54.548,74 em serviços como manutenções hidráulicas, reposição de cabos e materiais elétricos, substituição de vidros temperados, fornecimento de cadeados e correntes, reposição de torneiras, adequações em padrões de energia e instalação de fibra óptica. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/158540/furtos-e-vandalismo-geram-mais-de-r-82-mil-em-prejuizos-ao-transporte-coletivo-de-uberaba

Sete Lagoas vai formar contadores

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Turismo, promove um treinamento exclusivo voltado para contadores e suas equipes. A capacitação apresenta o novo sistema de abertura e licenciamento de empresas, iniciativa que integra o programa Minas Livre para Crescer e que busca modernizar os processos administrativos, tornando-os mais ágeis, simples e seguros. O encontro conta com a participação de especialistas da Quasar, da Junta Comercial de Minas Gerais e do governo estadual. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/sete-lagoas-promovera-formacao-de-contadores-para-novo-sistema-de-abertura-e-licenciamento-de-empresas/

Prefeitura de Sabará lança Refis 2026

Os contribuintes de Sabará que possuem débitos municipais ganharam uma nova oportunidade para colocar suas contas em dia. A Prefeitura de Sabará está promovendo o Refis 2026, Programa Municipal de Recuperação Fiscal, que oferece descontos de até 90% sobre juros e multas para quem deseja regularizar dívidas com o município.O programa contempla débitos como IPTU, ISS, taxas municipais e outros tributos em atraso, permitindo que os contribuintes escolham entre o pagamento à vista ou o parcelamento dos valores devidos.De acordo com as regras do REFIS, quem optar pelo pagamento à vista terá direito a 90% de desconto nos juros e multas.Também há condições especiais para parcelamento. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/58337/prefeitura-de-sabara-lanca-refis-2026-com-descontos-de-ate-90-para-regularizacao-de-dividas