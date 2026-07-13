COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Polo Automotivo de Betim completa 50 anos

O Polo Automotivo Stellantis de Betim completou 50 anos de operação, consolidando-se como um dos maiores e mais completos centros automotivos da América do Sul. Ao longo de cinco décadas, a unidade produziu mais de 18 milhões de veículos, exportou mais de 4 milhões de unidades para cerca de 40 países e se transformou em um polo de inovação. Desde sua inauguração, em 1976, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Polo Automotivo evoluiu de uma fábrica dedicada à produção de veículos para um dos ativos industriais mais estratégicos da empresa no mundo. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/polo-automotivo-stellantis-de-betim-completa-50-anos-e-consolida-protagonismo-como-um-dos-maiores-complexos-automotivos-da-america-do-sul

Em Nanuque, justiça apura venda de área

A 2ª Promotoria de Justiça de Nanuque instaurou a Notícia de Fato para apurar possível irregularidade na alienação de uma área localizada no Centro da cidade, onde funcionava a antiga Praça João Pinheiro. A investigação teve início após representação encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, que questiona a venda do imóvel pela Companhia Energética de Minas Gerais. Segundo a denúncia, a área teria sido transferida pelo Município de Nanuque à empresa por meio da Lei Municipal, com destinação específica para a implantação e manutenção de serviços de energia elétrica.

(Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/mp-apura-possivel-irregularidade-na-venda-de-area-da-antiga-praca-joao-pinheiro-em-nanuque

JF regula uso de espaço público

As regras para a utilização de praças, ruas e abrigos por pessoas em situação de rua em Juiz de Fora passaram a ser coordenadas pela recém-promulgada Lei nº 15.438/26. De autoria do vereador Sargento Mello Casal, a norma institui a Política Municipal de Uso Qualificado do Espaço Público e de Ação Intersetorial sobre a População em Situação de Rua. A proposta busca equilibrar a assistência social com a zeladoria urbana, oferecendo caminhos para a reintegração dessas pessoas e o acesso a serviços básicos, ao mesmo tempo em que previne condutas ofensivas em áreas públicas. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/camara-de-juiz-de-fora-promulga-lei-que-regula-uso-de-espacos-publicos-e-abordagem-a-populacao-em-situacao-de-rua

Hospital conquista aumento no teto no SUS

O Complexo Hospitalar Santa Rosália, em Teófilo Otoni, conquistou um acréscimo de R$ 10 milhões anuais no teto MAC (Média e Alta Complexidade) do Sistema Único de Saúde (SUS). O reforço financeiro permitirá ampliar o custeio dos serviços e fortalecer a assistência prestada aos pacientes de Teófilo Otoni e de toda a região. O anúncio foi feito pelo provedor do hospital, Ilter Volmer Martins, que destacou que a conquista é resultado do esforço conjunto de diversas pessoas envolvidas na articulação do pleito. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34346

TRE preserva mandatos de vereadores de Caratinga

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração apresentados contra a decisão que absolveu os vereadores Valdeci Dionísio da Silva (Dete), José Cordeiro e João Levindo de Faria (João Catita), do partido Republicanos, na ação que apura uma suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. Em fevereiro deste ano, os parlamentares haviam sido absolvidos por 4 votos a 2. A ação investigava uma suposta irregularidade no cumprimento da cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/97, sob a alegação de que uma candidatura feminina teria sido registrada apenas para atender à exigência legal, sem participação efetiva na disputa. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/tre-mg-rejeita-recurso-e-mantem-decisao-que-preserva-mandatos-de-vereadores-de-caratinga/

Paraisense alcança melhor marca do mundo

O paratleta Ryan Bonacini, de São Sebastião do Paraíso, vive um novo momento na carreira esportiva. Após se mudar para Campinas (SP) e passar a integrar uma equipe de alto rendimento, o jovem intensificou sua preparação, conquistou títulos no atletismo convencional e alcançou a melhor marca do mundo na categoria Sub-20 paralímpica dos 400 metros. Nesta temporada, Ryan disputou o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-23, o Campeonato Brasileiro Adulto e o Campeonato Estadual Sub-20. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221660