COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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MP aciona o DER por caos na MGC-497

O Ministério Público de Minas Gerais oficializou uma ofensiva jurídica de peso contra o Palácio da Liberdade e o Departamento de Estradas de Rodagem. A ação civil pública exige reformas urgentes e reparações financeiras. A petição inicial, assinada pelo promotor de Justiça Breno Linhares Lintz, atribui à causa o valor de R$ 50 milhões. A ação pede o montante a título de indenização por danos morais coletivos. A promotoria detalha que o trecho entre Uberlândia e Prata carece cronicamente de infraestrutura básica, operando sem acostamentos. O Ministério Público classifica a via como a verdadeira “rodovia da morte”. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/justica/mpmg-aciona-o-der-em-uberlandia-por-caos-na-mgc-497/

Santo Antonio faz feira de pirotecnia

A cidade de Santo Antônio do Monte (MG), conhecida como a capital sul-americana dos fogos de artifício, será palco da Feira Nacional da Pirotecnia – Fenapi 2026, nos dias 11 e 12 de setembro. O evento reunirá fabricantes, fornecedores, comerciantes, importadores e empresas especializadas em shows pirotécnicos, oferecendo um espaço de networking, capacitação e fortalecimento dos negócios do setor. A Fenapi 2026 promete unir negócios e espetáculo, reforçando a tradição de Santo Antônio do Monte como referência nacional na pirotecnia. (Gazeta Montense

https://gmontense.com.br/

ExpoAgroGV inspira protagonismo feminino

A ExpoAgroGV contou com um momento especial, com a 4ª edição do encontro ‘Mulheres e o Agro’. O evento, promovido pelas mulheres da União Ruralista do Rio Doce em parceria com o Sicoob Crediriodoce, faz parte da programação da Expoagro 2026 e incentiva o crescimento da participação feminina no setor agropecuário. Neste ano, o tema central do encontro foi ‘A essência do campo’, com palestras e rodas de conversa para compartilhamento de experiências. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/encontro-mulheres-e-o-agro-inspira-protagonismo-feminino-no-campo/

Instabilidade do lítio prejudica municípios

Itinga e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, enfrentaram recentemente desafios fiscais em razão de instabilidade na indústria do lítio. O cenário acende o alerta contra o risco da minério-dependência diante da recente expansão do setor na região. Dados levantados no portal Fiscalizando com o TCE, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), apontam uma mudança expressiva no patamar financeiro dos municípios após a Sigma Lithium entrar em operação, no início de 2023. Desde 1991, a pioneira Companhia Brasileira de Lítio (CBL) já atuava nas cidades, porém, com escala de produção consideravelmente menor. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/litio-itinga-aracuai-vale-jequitinhonha/

Servidores suspendem greve em Divinópolis

Os servidores públicos municipais de Divinópolis decidiram suspender a greve iniciada contra a Reforma da Previdência e retomar integralmente as atividades nesta terça-feira, 14 de julho de 2026. A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta segunda-feira, 13.A suspensão alcança os trabalhadores da Educação, da Saúde, das áreas administrativas e dos demais setores do serviço público que haviam aderido ao movimento. Com isso, escolas municipais, unidades de saúde, repartições e outros serviços deverão voltar aos horários habituais de funcionamento. (Portal G37)

https://g37.com.br/divinopolis/servidores-suspendem-greve-em-divinopolis-mantem-mobilizacao-e-marcam-nova-paralisacao-para-agosto/

Município recebe homenagem de Cabo Verde

O município mineiro de Cabo Verde recebeu um reconhecimento oficial da Embaixada da República de Cabo Verde no Brasil pela mobilização promovida durante a Copa do Mundo em apoio à Seleção Nacional cabo-verdiana. Em carta encaminhada ao prefeito Cláudio Antônio Palma, o embaixador José Pedro Chantre d’Oliveira agradece, em nome da Embaixada e do povo cabo-verdiano, a demonstração de carinho da população cabo-verdense de Minas Gerais. O documento ressalta que a mobilização organizada pela Prefeitura “constituiu um gesto de grande significado”. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/municipio-de-cabo-verde-recebe-agradecimento-oficial-da-embaixada-da-republica-de-cabo-verde-por-apoio-durante-a-copa-do-mundo/

Ipatinga entre as cidades com mais empreendedores

Minas Gerais alcançou um marco histórico no empreendedorismo ao superar a marca de 1,85 milhão de Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos. O estado ocupa a segunda posição no país, atrás apenas de São Paulo, consolidando a força dos pequenos negócios na geração de renda e empregos. Os dados são do Núcleo de Estudos Econômicos e de Inteligência da Fecomércio MG. Entre os municípios mineiros, Ipatinga aparece na 11ª posição, com 25.361 MEIs ativos, enquanto Governador Valadares ocupa o 10º lugar, com 29.523 registros. Belo Horizonte lidera o ranking estadual, seguida por Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Betim. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5800/minas-gerais-supera-1-8-milhao-de-meis-ipatinga-esta-entre-as-cidades-com-mais-empreendedores