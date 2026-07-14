Evento reuniu cerca de 3 mil visitantes, 67 empresas expositoras, especialistas, empresários, estudantes e lideranças para debater inovação, tecnologia, produtividade e o futuro do setor

Pouso Alegre foi, durante dois dias, a capital da construção civil em Minas Gerais. A realização conjunta da 24ª edição do MINASCON e da 6ª edição da FECONSULMINAS transformou a cidade em um grande ambiente de conhecimento, inovação, geração de negócios e relacionamento, reunindo cerca de 3 mil visitantes, 67 empresas expositoras, autoridades, empresários, profissionais, estudantes e representantes das principais instituições ligadas à cadeia produtiva da construção civil.

Pela segunda vez em sua história, o MINASCON foi realizado no Sul de Minas, reforçando o protagonismo da região no cenário estadual e sua importância para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Ao longo dos dois dias, a programação reuniu palestras, painéis, feira de negócios e atividades voltadas à inovação, consolidando o evento como um dos principais encontros da construção civil brasileira.

Na solenidade de abertura, o vice-presidente da FIEMG Regional Sul, Rodrigo Costa Batista, destacou o protagonismo do Sul de Minas e a importância da realização conjunta dos dois eventos.

“Receber o MINASCON em Pouso Alegre é um reconhecimento da força econômica do Sul de Minas e da importância que nossa região conquistou para a indústria e para a construção civil. Este é um momento para compartilhar conhecimento, fortalecer conexões e preparar nossas empresas para um setor cada vez mais inovador e competitivo.”

O presidente do Sinduscon-Sul, Nakle Mohallem, ressaltou a trajetória da FECONSULMINAS e a importância da integração com o principal encontro da construção civil mineira.

“Chegar à sexta edição da FECONSULMINAS demonstra a confiança das empresas, dos parceiros e dos profissionais que acreditam neste projeto. A realização conjunta com o MINASCON amplia as oportunidades de negócios, fortalece o relacionamento entre os diversos segmentos da cadeia produtiva e consolida o Sul de Minas como referência para o setor.”

Já o presidente da Câmara da Indústria da Construção Civil da FIEMG, Geraldo Linhares, destacou que a inovação e a qualificação profissional são fundamentais para o futuro da construção civil.

“A construção civil vive uma transformação profunda. Inteligência artificial, industrialização, BIM e novos modelos de gestão já fazem parte da realidade das empresas. O MINASCON proporciona exatamente esse ambiente de atualização e troca de experiências, fortalecendo a competitividade do setor.”

Conhecimento para transformar o setor

A programação técnica foi um dos grandes destaques do evento.

A abertura do ciclo de palestras ficou por conta de Diego Silva, do IEL, com a apresentação “IA x BIM: O Início da Construção Autônoma”. O especialista mostrou como a integração entre a Inteligência Artificial e o Building Information Modeling (BIM) vem revolucionando o planejamento, a execução e a gestão de obras, proporcionando maior eficiência, redução de erros e aumento da produtividade. A palestra despertou reflexões sobre o futuro da construção civil e o impacto das novas tecnologias no setor.

Na sequência, a economista-chefe da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Ieda Vasconcelos, conduziu uma das palestras mais aguardadas da programação. Ao apresentar uma análise detalhada do cenário econômico da construção civil brasileira, abordou indicadores de mercado, investimentos, custos, crédito, mão de obra e perspectivas para os próximos anos.

O conteúdo gerou grande participação do público, que aproveitou o momento para esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e debater os desafios enfrentados pelas empresas. O intenso diálogo entre palestrante e participantes transformou a apresentação em um dos pontos altos do evento, evidenciando o interesse do setor em compreender o atual cenário econômico e seus impactos sobre a construção civil.

A programação também contou com palestras voltadas à inovação, produtividade, transformação digital e gestão, reforçando o papel do conhecimento como ferramenta para aumentar a competitividade das empresas.

Para o gerente de Educação e Tecnologia do SENAI Minas, Ricardo Aloysio e Silva, a atualização constante tornou-se indispensável para o crescimento do setor.

“A inovação deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. Eventos como o MINASCON aproximam conhecimento, tecnologia e mercado, permitindo que empresários e profissionais compreendam as transformações em curso e estejam preparados para aplicá-las em seus negócios, tornando a construção civil mais produtiva, eficiente e competitiva.”

Feira de negócios impulsionou conexões e oportunidades

Paralelamente à programação técnica, a FECONSULMINAS reuniu 67 empresas expositoras, que apresentaram equipamentos, materiais, sistemas construtivos, soluções tecnológicas e serviços voltados ao mercado da construção civil.

Durante os dois dias, empresários, construtores, engenheiros, arquitetos e estudantes conheceram novidades relacionadas à industrialização da construção, estruturas pré-fabricadas, impressão 3D, automação industrial, robótica, sustentabilidade e novas tecnologias aplicadas ao setor, fortalecendo o ambiente de negócios e ampliando oportunidades comerciais.

Maratona de Projetos destaca a nova geração da arquitetura

Outro momento de destaque foi a realização da Maratona de Projetos do CAU/MG, que reuniu estudantes de Arquitetura e Urbanismo em um desafio voltado ao desenvolvimento de soluções para os espaços urbanos.

As equipes ATTO, OFF-SET, HABITAR, TREVO, 5 EIXOS e VITRAL apresentaram propostas avaliadas por uma banca técnica, demonstrando criatividade, domínio técnico e capacidade de propor soluções inovadoras para desafios reais das cidades.

A equipe VITRAL, formada por estudantes da PUC Poços de Caldas, conquistou o primeiro lugar da competição.

Para um dos integrantes da equipe vencedora, a experiência representou uma oportunidade única de crescimento profissional.

“Foi uma experiência muito enriquecedora. Tivemos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na universidade em um desafio real, trabalhando em equipe e desenvolvendo soluções dentro de um tempo limitado. Mais do que competir, aprendemos muito durante todo o processo e saímos ainda mais preparados para os desafios da profissão.”

Um encontro que fortalece a construção civil

Ao reunir conteúdo técnico, inovação, feira de negócios, networking e a participação de estudantes, profissionais e empresas, o MINASCON 2026 e a FECONSULMINAS reafirmaram o compromisso das entidades organizadoras com o fortalecimento da construção civil mineira.

Durante os dois dias de evento, Pouso Alegre consolidou-se como um importante polo de debates sobre o futuro do setor, aproximando empresas, especialistas, instituições de ensino e entidades representativas em torno de temas que definirão os próximos passos da construção civil brasileira.

Com cerca de 3 mil visitantes, 67 empresas expositoras e uma programação técnica de alto nível, a realização conjunta dos eventos reforçou a vocação do Sul de Minas como um ambiente favorável à inovação, aos negócios e ao desenvolvimento da construção civil, deixando um legado de conhecimento, conexões e novas oportunidades para todo o setor.

Realização

O Minascon é uma realização da FIEMG, por meio da Câmara da Indústria da Construção Civil, do SENAI e do Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção Civil do Sul de Minas (Sinduscon-Sul). O apoio máster é do Sebrae Minas, o patrocínio ouro é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) e a parceria é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG).

A Feconsulminas é uma realização do Sinduscon-Sul, com organização da Usina da Criação e patrocínio da CAIXA.

Imprensa FIEMG