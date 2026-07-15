Imagem: Minas Láctea 2026 / Epamig

Evento abre a agenda do espaço após a aquisição pela FIEMG e movimenta negócios e serviços na Zona da Mata

Juiz de Fora ganha, nesta terça-feira (14/7), às 19h, um novo capítulo em sua agenda de grandes encontros. O FIEMG Expo Center recebe o Minas Láctea 2026, primeiro evento realizado no local desde a aquisição pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG).

Antigo Expominas Juiz de Fora, o espaço passou oficialmente para a FIEMG em março deste ano. A compra, no valor de R$ 39,6 milhões, abriu uma nova fase para o empreendimento e ampliou as possibilidades de realização de feiras, congressos e encontros empresariais na Zona da Mata.

No Minas Láctea, cerca de 120 empresas apresentam máquinas, equipamentos, embalagens, insumos e produtos destinados à cadeia do leite. O encontro de três dias aproxima empresários, fornecedores, profissionais, pesquisadores e estudantes, além de criar um ambiente favorável para contatos comerciais e novos negócios.

Para a presidente da FIEMG Regional Zona da Mata, Mariângela Marcon, a estreia representa um momento importante para Juiz de Fora e para os municípios da região.

“Este é um dia importante para Juiz de Fora e para toda a Zona da Mata. Quando um espaço deste porte recebe grandes encontros, toda a cidade sente o movimento. Hotéis, restaurantes, transportes, comércio e fornecedores ganham novas demandas. Esse fluxo cria empregos, gera renda e abre caminho para novos negócios. O FIEMG Expo Center assume um papel que a região precisava: o de ponto de encontro entre indústria, conhecimento e desenvolvimento”, afirma.

Com capacidade para até 13 mil pessoas e um auditório com 1946 lugares, o FIEMG Expo Center conta com ambientes que se adaptam a diferentes formatos e tamanhos. O espaço pode abrigar feiras, congressos, shows, eventos corporativos, encontros institucionais e atividades culturais. A localização às margens da BR-040 também facilita o acesso de visitantes, empresas e fornecedores.

A estreia do espaço sob a gestão da FIEMG também aquece o turismo de negócios. A chegada de expositores e visitantes movimenta vários setores da economia local e amplia a presença de Juiz de Fora no calendário de eventos de Minas Gerais.

A programação de negócios do Minas Láctea 2026 ocorre no FIEMG Expo Center, com abertura oficial às 19h desta terça-feira. As atividades científicas acontecem no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, da Epamig. A programação segue até quinta-feira (16/7), das 14h às 21h. Confira toda a programação neste link.

Ana Paula Motta

Imprensa FIEMG