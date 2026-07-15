COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Uma das igrejas mais antigas de Minas reabre

A Igreja Matriz de São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais, uma das mais antigas do estado, foi reaberta após passar sete anos em processo de restauração. A construção é datada de 1721 e precisou ser fechada em 2019 por conta de seu avançado estado de deterioração. A restauração englobou a recuperação arquitetônica e artística do imóvel, além de 11 imagens sacras, todas do século 17, restauradas, dentre elas uma escultura de Nossa Senhora do Carmo atribuída a Aleijadinho. O templo é tombado como patrimônio histórico desde 1960. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/especiais/turismo/14-07-2026/uma-das-igrejas-mais-antigas-de-minas-gerais-reabre-apos-sete-anos-fechada-e-obras-de-r-76-milhoes.html

Araxá busca investimentos na Copasa

Uma comitiva da Prefeitura de Araxá participou de uma reunião institucional com a presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Marília Carvalho de Melo, para discutir investimentos e melhorias nos serviços de saneamento do município. O encontro aconteceu em Belo Horizonte, onde também foram debatidos temas relacionados à segurança jurídica e ao processo de desestatização da Companhia. A reunião também foi marcada pelo diálogo sobre as demandas de Araxá e as possibilidades de ampliar as melhorias nos serviços oferecidos à população. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/prefeitura-de-araxa-discute-investimentos-e-melhorias-no-saneamento-com-a-copasa

Ponte passa a funcionar no sistema “pare e siga”

As obras estruturais na Ponte Quinca Mariano, importante ligação entre os estados de Minas Gerais e Goiás, terão início de forma gradual a partir desta quarta-feira, 15 de julho. Neste primeiro momento, o tráfego de veículos passará a funcionar no sistema “pare e siga”, permitindo a passagem alternada de veículos enquanto as equipes iniciam os trabalhos de intervenção na estrutura. A medida marca o começo de uma obra considerada essencial para garantir a segurança e a durabilidade da ponte, que há anos apresenta necessidade de recuperação estrutural. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/ponte-quinca-mariano-passa-a-funcionar-no-sistema-pare-e-siga-a-partir-desta-quarta-feira-15-de-julho/

CAPS II de Paraíso conquista reconhecimento

O município de São Sebastião do Paraíso conquistou o maior reconhecimento nacional na área da saúde mental. O projeto “Plantão Crise no CAPS II: Cuidado Intensivo no Território para Manejo das Crises em Saúde Mental” foi consagrado como a melhor experiência do Brasil na mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, durante o XXXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado em Porto Alegre (RS). Entre mais de 11 mil trabalhos inscritos, representando aproximadamente dois mil municípios brasileiros, a iniciativa conquistou o 1º lugar geral e recebeu o prêmio WebDoc. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221684

Mariana lança Programa de Crédito Fundiário

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, realizou o lançamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no município. O programa amplia o acesso à terra para produtores rurais, fortalece a agricultura familiar e contribui para a geração de renda e o desenvolvimento sustentável no campo. Esse programa existe desde 1998, quando se identificou essa necessidade de ajudar as pessoas através do acesso à terra com recursos do Governo Federal para o financiamento da questão da terra. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/mariana/prefeitura-de-mariana-realiza-lancamento-do-programa-nacional-de-credito-fundiario/

Mulheres lideram o eleitorado na região

O eleitorado apto para as eleições de 2026 apresenta crescimento nos municípios de Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco. Os dados mostram a evolução do número de votantes, o percentual de cadastramento biométrico e o perfil dos eleitores por sexo e faixa etária. O eleitorado de Conselheiro Lafaiete voltou a crescer em 2026 e alcançou 94.489 cidadãos aptos a participar das próximas eleições, sendo 50.203 mulheres e 44.285 homens. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/49450-mulheres-lideram-o-eleitorado-em-lafaiete-congonhas-e-ouro-branco

Fórum de Turismo Religioso reúne especialistas

Representantes do poder público, especialistas, lideranças religiosas e empreendedores de diferentes estados estão reunidos, em Passos, nos dias 15 e 16 de julho, para o 1º Fórum de Turismo Religioso. O evento, realizado no Parque de Exposições e contará com palestras, painéis temáticos, mesas-redondas e debates sobre marketing de destinos. A região de Passos tem forte vocação para o turismo religioso, com localização estratégica próxima a grandes rotas de peregrinação e santuários, como o de Santa Rita de Cássia, considerado o maior do mundo dedicado à santa, e que atrai milhares de devotos anualmente. (Observo)

https://www.observo.com.br/1o-forum-de-turismo-religioso-reune-especialistas-do-setor-em-passos