COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Pouso Alegre ganha novas moradias

Pouso Alegre conquistou mais um importante avanço na área da habitação. O município foi contemplado com 176 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, destinadas às famílias da Faixa 1. O novo empreendimento, Jardim São Fernando II, recebeu aptidão para contratação junto ao Ministério das Cidades, conforme publicação oficial. O investimento previsto para esta etapa é de R$ 29.040.000,00, com valor estimado de R$ 165 mil por unidade habitacional. O residencial será construído com 11 torres de quatro pavimentos, totalizando 176 apartamentos. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4453/minha-casa-vida-autoriza-176-novas-moradias-em-pouso-alegre

Ipatinga tem etapa microrregional de robótica

O SESI Santa Rita de Cássia, em Ipatinga, recebeu nesta terça-feira (14/7) a Etapa Microrregional de Robótica, reunindo cerca de 40 estudantes de Ipatinga, João Monlevade e Governador Valadares em uma competição que aliou tecnologia, criatividade, inovação e sustentabilidade. Com o tema “Biodiversidade”, o torneio desafiou os participantes a desenvolverem soluções capazes de contribuir para a preservação ambiental, colocando em prática conhecimentos de ciência, tecnologia, engenharia e trabalho em equipe. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/sesi-de-ipatinga-promove-etapa-microrregional-de-robotica-com-foco-em-biodiversidade-e-inovacao/

Reconhecimento fortalece carrinho de rolimã

A corrida de carrinho de rolimã passa a integrar oficialmente a lista de modalidades esportivas reconhecidas em Minas Gerais. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (15), de 14 de julho de 2026. A nova legislação reconhece a prática como modalidade esportiva e atividade de lazer, consolidando uma tradição que atravessa gerações e movimenta competições, festas populares e eventos comunitários em diversas cidades mineiras. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A medida vai impulsionar o crescimento do esporte no município e contribuem para consolidar Caeté como uma das referências da corrida de carrinho de rolimã em Minas Gerais. (Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/reconhecimento-estadual-fortalece-corrida-de-carrinho-de-rolima-e-valoriza-atletas-de-caete/

Livro celebra 55 anos do Palácio das Artes

Os 55 anos do Palácio das Artes serão celebrados com o lançamento de uma coleção de livros dedicada à história, aos corpos artísticos e ao acervo da Fundação Clóvis Salgado, mantenedora do complexo cultural em Belo Horizonte. O primeiro volume, “Palácio das Artes: 55 Anos – Ontem. Hoje. Sempre!”, foi escrito pelo jornalista e escritor Mauro Werkema e pela turismóloga e bacharel em Letras Maria Elisa Ordones de Oliveira. A obra será lançada na próxima semana e inaugura um projeto editorial voltado à preservação da memória da instituição. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/55-anos-do-palacio-das-artes/

Vereador solto após pagar fiança

O vereador de Carmo do Cajuru João Cláudio Madureira Lacerda, o “Kaká”, deixou a Delegacia de Polícia após pagar fiança de R$ 2 mil. Ele havia sido preso em flagrante na sexta-feira, 10, durante uma festa junina no distrito de São José dos Salgados, suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira e de agredir populares que tentaram intervir. Segundo boletim de ocorrência, o parlamentar se aproximou alterado da mulher, com quem está em processo de separação, e a teria ameaçado caso ela não deixasse o local. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão. (Jornal Agora)

https://www.agoracomvoce.com.br/2026/07/14/vereador-de-carmo-do-cajuru-e-solto-apos-pagar-fianca-de-r-2-mil/

Comércio sem acordo em Poços

O Sindicomércio de Poços de Caldas divulgou um informativo sobre o andamento das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2026, afirmando que os trabalhadores do comércio já poderiam estar recebendo o reajuste salarial e a atualização de benefícios, mas que a conclusão do acordo estaria sendo impedida pelo Sindicato dos Empregados. Segundo a entidade patronal, as negociações estão em andamento desde janeiro e têm como objetivo construir um consenso entre empresas e trabalhadores. No entanto, o Sindicomércio informa que, apesar das propostas apresentadas, ainda não houve acordo entre as partes. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/07/16/sindicomercio-afirma-que-impasse-nas-negociacoes-impede-pagamento-de-reajuste-aos-comerciarios/