Documento reúne ações, números e o compromisso da instituição com o desenvolvimento responsável do campo mineiro

O Sistema Faemg Senar lançou, nesta quarta-feira (15/7), o primeiro Relatório de Sustentabilidade, documento que detalha as ações realizadas em 2025 e consolida indicadores nas esferas social, ambiental e de governança. A publicação cumpre o papel estratégico de evidenciar a responsabilidade da agropecuária mineira.

"Este documento reflete o compromisso com a transparência e a prestação de contas à sociedade. A sustentabilidade no agro é pautada na produção eficiente, na garantia de continuidade da atividade para as próximas gerações e na adoção de boas práticas validadas", afirmou o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

A elaboração do relatório utilizou metodologias internacionais, como os padrões do Global Reporting Initiative (GRI) e o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A construção do conteúdo baseou-se em uma matriz de materialidade, que priorizou as demandas identificadas junto a produtores, sindicatos e fornecedores, garantindo que o documento reflita os impactos reais das entregas do Sistema.

Segundo a gerente de Sustentabilidade, Mariana Ramos, o relatório representa um marco na trajetória da instituição "Este documento expressa nossa devolutiva à sociedade sobre os compromissos assumidos e reafirma nossa busca pela melhoria contínua, pela transparência e pela construção de um agro cada vez mais sustentável, resiliente e preparado para os desafios do futuro", explica.

Metodologia e construção

O relatório foi desenvolvido pela Moore, rede global de consultoria e auditoria. Segundo o responsável pela elaboração do relatório, Marcell Assis, o trabalho focou em integrar as entregas do Sistema a uma linguagem técnica de mercado.

"A consultoria não teve o objetivo de criar histórias. As histórias foram criadas por cada um de vocês com os produtores rurais, e nosso papel foi integrar esses relatos em um material técnico, balizado pelas melhores práticas globais de mercado, utilizando normas setoriais específicas para o agro", explicou.

Resultados e indicadores

O relatório compila o impacto da atuação técnica da instituição em 2025:

Capacitação e Desenvolvimento: O Sistema realizou cursos de Formação Profissional Rural para 144.077 produtores e trabalhadores rurais, além de alcançar 84.477 pessoas por meio de ações de Promoção Social.

O Sistema realizou cursos de Formação Profissional Rural para 144.077 produtores e trabalhadores rurais, além de alcançar 84.477 pessoas por meio de ações de Promoção Social. Assistência Técnica e Gerencial (ATeG): Com 22.058 propriedades atendidas, o programa demonstrou correlação direta com a rentabilidade. Na pecuária de leite, os produtores assistidos registraram renda média 21% superior aos não assistidos; na cafeicultura, a diferença foi de 26%.

Com 22.058 propriedades atendidas, o programa demonstrou correlação direta com a rentabilidade. Na pecuária de leite, os produtores assistidos registraram renda média 21% superior aos não assistidos; na cafeicultura, a diferença foi de 26%. Preservação Ambiental: O trabalho conduzido pelo Inaes viabilizou a recuperação de 555 hectares de pastagens degradadas e a restauração de 583 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais.

Gestão e governança

A publicação estabelece um marco de governança para o Sistema Faemg Senar. O relatório atua não apenas como uma prestação de contas do ciclo encerrado, mas como uma base de monitoramento para o planejamento futuro.

A iniciativa visa aprimorar a mensuração dos impactos das ações institucionais, fornecendo suporte técnico para que o produtor rural mineiro amplie sua resiliência climática e sua eficiência produtiva em conformidade com as exigências de um mercado globalizado.