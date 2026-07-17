COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Ferro-gusa de Sete Lagoas escapa do tarifaço

O ferro-gusa, matéria-prima base da economia de Sete Lagoas, escapou do novo tarifaço aplicado pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. Serão aplicadas taxas de 25% de diversos produtos. O governo Donald Trump deixou de fora deste tarifaço diversos produtos do agronegócio como carne bovina, laranja e celulose, além de matérias-primas estratégicas para a cadeia produtiva norte-americana, incluindo o ferro-gusa. Na última semana, empresários do setor se reuniram com o USTR com o argumento de que a siderúrgicas do país são altamente dependentes do material vindo de Sete Lagoas e outras cidades mineiras. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/principal-produto-de-sete-lagoas-ferro-gusa-escapa-do-novo-tarifaco-dos-eua-ao-brasil/

Expocachaça tem sua 35ª edição em BH

A 35ª edição da Expocachaça será realizada entre os dias 6 e 8 de agosto de 2026, no CenterMinas Expo, em Belo Horizonte. Considerada uma das principais vitrines da cadeia produtiva da cachaça no Brasil, a feira deve reunir cerca de 250 expositores e aproximadamente 2 mil marcas de produtos ligados ao setor. A organização estima a presença de 25 mil visitantes ao longo dos três dias e projeta um volume de negócios de aproximadamente R$ 30 milhões durante e após o encontro. Em 2026, a feira mantém o formato híbrido, em um ambiente de negócios B2B com atrações abertas ao público. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/gastronomia/expocachaca-movimenta-mercado-e-reune-2-mil-marcas-em-bh/

Semana do Fazendeiro começa neste sábado

A partir do próximo sábado, 18, começa a 96ª Semana do Fazendeiro. Nesta edição comemorativa pelos 100 anos da Universidade Federal de Viçosa (UFV), o evento terá dois dias a mais de programação em relação às edições anteriores. A agenda inclui cursos, torneio leiteiro, apresentações culturais, exposições e diversas atividades voltadas ao setor agropecuário. Ao longo de nove dias, produtores rurais, agricultores familiares, estudantes, técnicos, pesquisadores e profissionais ligados ao setor participarão de cursos, dias de campo, palestras, rodas de conversa com especialistas, exposições, atividades culturais, feira agrícola, feira de artesanato, praça de alimentação e programação infantil. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/96a-semana-do-fazendeiro-comeca-neste-sabado

Maior cachoeira de Minas será reaberta

Um dos atrativos turísticos mais conhecidos de Minas Gerais voltará a receber visitantes em sua área principal. A Cachoeira do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, será reaberta neste domingo (19), após quase cinco anos de interdição do acesso ao poço principal por questões de segurança. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, após a conclusão das medidas previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em 2025. O acordo estabeleceu uma série de ações para prevenir, monitorar e reduzir riscos geológicos, garantindo mais segurança aos visitantes. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5813/maior-cachoeira-de-minas-gerais-sera-reaberta-apos-quase-5-anos-de-interdicao

Colheita de café atinge 38,6%

Os trabalhos nas propriedades cafeeiras seguem em ritmo bastante acelerado, aproveitando a estabilidade do clima de inverno. No mais recente balanço semanal divulgado pela Cooxupé, a colheita da safra de café 2026 alcançou 38,6% de evolução global até o dia 10 de julho. O índice aponta um avanço expressivo de quase oito pontos percentuais em comparação com os 30,9% registrados no relatório anterior. O monitoramento, realizado de forma constante junto aos mais de 22 mil cafeicultores integrados, acompanha as atividades em mais de 370 municípios distribuídos estrategicamente entre as regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas e Média Mogiana, no estado de São Paulo. (Muzambinho.com)

https://muzambinho.com.br/2026/07/15/colheita-de-cafe-atinge-386-na-area-de-atuacao-da-cooxupe/

Varginha lança programa de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde lançou nesta quinta-feira (16) o Programa Cuida Mais Varginha, iniciativa que marca uma nova etapa da saúde pública no município. O programa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, modernizar a assistência e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da incorporação de novas tecnologias e da ampliação da oferta de atendimentos. Também foi apresentada oficialmente a Telemedicina, considerada a primeira grande ação do programa e um importante avanço na transformação digital da rede municipal de saúde. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/varginha-lan%C3%A7a-programa-cuida-mais-e-implanta-telemedicina-para-ampliar-acesso-a-especialistas