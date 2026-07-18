COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Montes Claros avança na eletrificação do transporte

Montes Claros deu mais um passo rumo à modernização do transporte público e à promoção da mobilidade sustentável. A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) está conduzindo um processo licitatório para contratar uma empresa de consultoria especializada que dará suporte técnico ao município na implantação da eletrificação integral do sistema de transporte coletivo urbano. A iniciativa faz parte do Programa Mutirão Brasil, projeto nacional que apoia municípios brasileiros no desenvolvimento de soluções voltadas à eletromobilidade, com foco na redução da emissão de gases poluentes. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-avanca-na-eletrificacao-do-transporte-coletivo-com-apoio-tecnico-da-frente-nacional-dos-prefeitos/

Só votos do PT não elegem Marília

Um levantamento para efeito de avaliação interna do PT mineiro avança na direção do raciocínio, segundo o qual a decisão da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, em se dedicar à pré-campanha ao Senado, deixando de lado o convite para disputar o Governo de Minas, pode ter sido uma escolha de alto risco. Matemáticos no assunto avaliam que somente o voto dos petistas não será suficiente para garantir uma vitória dela rumo ao Senado. No caso, Marília carece de ter algum tipo de voto também de eleitores ligados a outros vieses ideológicos. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/politica/apenas-votos-do-pt-nao-sao-suficientes-para-eleger-marilia-campos-ao-senado/

BH Airport podem levar a Portugal

Quem passar pelo BH Airport poderá voltar para casa com muito mais do que as compras realizadas no terminal. O principal aeroporto de Minas Gerais lançou a promoção Viagem Premiada, uma campanha inédita que vai sortear um par de passagens aéreas de ida e volta para Lisboa, em Portugal, em parceria com a companhia aérea TAP. A iniciativa amplia as ações de relacionamento do aeroporto com passageiros, visitantes e toda a comunidade aeroportuária, incentivando o consumo nas lojas, restaurantes e estabelecimentos de serviços instalados no terminal. (Minas Conexão)

https://minasconexao.com.br/compras-no-bh-airport-podem-levar-passageiros-e-visitantes-para-portugal/

Transporte pode mudar em Divinópolis

Novo transporte coletivo de Divinópolis começará a ser planejado com participação da população. A informação foi confirmada pela prefeita Janete Aparecida. O primeiro passo será a contratação, por meio de pregão, da empresa responsável por elaborar o novo modelo do sistema de transporte público. Por isso, a proposta prevê audiências públicas, consultas populares e participação da Câmara Municipal antes da abertura da licitação definitiva, prevista para 2027. Janete Aparecida explicou que a primeira etapa será a realização de um pregão para contratar uma empresa especializada. Essa empresa vem com a modelagem do novo sistema de transporte coletivo. Esse estudo definirá como deverá funcionar a futura concessão do serviço. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/novo-transporte-coletivo-divinopolis/

Patrocínio autorizado a contrair empréstimo

A Câmara de Vereadores de Patrocínio realizou nesta quarta-feira (15), a 2ª Reunião Extraordinária antes do recesso parlamentar, aprovando dez projetos de lei em regime de urgência. Entre as matérias de maior destaque estão as autorizações para que o Município contrate financiamentos junto à Caixa Econômica Federal destinados à construção do Hospital Municipal e à execução de obras e melhorias na rede municipal de ensino, no valor de R$ 71,4 milhões. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/714-milhoes-emprestimos-sao-aprovados-por-vereadores

Bolsa de qualificação pode evitar demissões

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba (Stiquifar) informou que se reuniu com representantes da Mosaic P&K e iniciou as negociações para tentar preservar os empregos na unidade de Uberaba durante o período de hibernação anunciado pela empresa. No encontro, as partes discutiram a adoção da Bolsa de Qualificação Profissional como alternativa para minimizar os impactos sobre os trabalhadores. Conforme o Stiquifar, a proposta é baseada em mecanismo previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que permite a suspensão temporária dos contratos para participação dos empregados em cursos de qualificação profissional. (Jornal da Manhã)

https://jmonline.com.br/politica/bolsa-de-qualificac-o-pode-evitar-demiss-es-na-mosaic-1.648290