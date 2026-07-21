COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Guilherme Abrantes eleito presidente da FIEMG

Guilherme Silva Costa Abrantes foi eleito, nesta segunda-feira (20/7), presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) para a gestão 2027-2030. O empresário do setor lácteo assumirá oficialmente o comando da entidade em 1º de janeiro de 2027. A votação ocorreu presencialmente na sede da entidade e a chapa única recebeu 98,4% dos votos contabilizados, resultado que demonstra ampla aprovação entre os representantes do setor industrial mineiro. De acordo com os números divulgados pela Comissão Eleitoral da FIEMG após o encerramento da votação, foram registrados 125 votos. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/07/20/guilherme-abrantes-e-eleito-presidente-da-fiemg-para-2027-2030/

GV aguarda notificação de retorno do prefeito

Após a decisão liminar do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou nesta segunda-feira (20) a recondução imediata do ex-deputado Coronel Sandro (PL) ao cargo de prefeito, a Prefeitura de Governador Valadares emitiu nota oficial sobre o imbróglio jurídico-político que movimenta a cidade. O STF suspendeu os efeitos do decreto legislativo da Câmara Municipal que havia cassado o mandato do prefeito no mês de maio. A Prefeitura esclareceu que o próprio ente municipal não figura como parte na ação judicial que tramita na Suprema Corte e ressaltou que aguarda a comunicação oficial da decisão do STF para adotar as providências administrativas cabíveis para o cumprimento da ordem. (Jornal dos Vales) https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/65768/prefeitura-de-gv-aguarda-notificacao-oficial-do-stf-para-definir-retorno-de-coronel-sandro-ao-executivo

Patos deve ter nove candidatos a deputado

O tabuleiro político de Patos de Minas começa a ganhar forma para as eleições de outubro. Nos bastidores, pelo menos nove nomes aparecem como possíveis candidatos a deputado estadual ou federal. As definições dependem das convenções partidárias e das articulações estaduais, mas o número já indica que a cidade poderá chegar novamente às urnas com uma lista extensa de representantes locais. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/patos-de-minas-deve-ter-cerca-de-nove-candidatos-a-deputado/

Fórum Café e Clima debate impactos meteorológicos

A Cooxupé promove, no dia 29 de julho, a partir das 14h, a 8ª edição do Fórum Café e Clima, em Guaxupé (MG), para discutir os impactos das condições meteorológicas sobre a cafeicultura e as perspectivas para as safras 2026/2027. Entre os temas da programação está a análise do comportamento climático nas principais regiões produtoras da cooperativa e seus reflexos no desenvolvimento das lavouras. O engenheiro agrônomo e coordenador de Geoprocessamento da Cooxupé, Guilherme Vinícius Teixeira, apresentará um panorama das condições meteorológicas registradas ao longo do último ciclo produtivo. (Jornal da Região

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/forum-cafe-e-clima-debate-impactos-das-condicoes-meteorologicas-na-area-da-cooxupe

Copasa promove diálogo com prefeitos

A Copasa promoveu, em Arcos, uma reunião com prefeitos, secretários e procuradores municipais da região Centro-Oeste para esclarecer dúvidas sobre a desestatização da Companhia e os reflexos desse processo para os contratos de prestação dos serviços de saneamento. A iniciativa integra uma série de encontros liderados pela presidente da Copasa, Marília Carvalho de Melo, com gestores municipais de todo o estado, com o objetivo de detalhar a nova fase da companhia e ouvir as demandas. Para isso, equipes técnicas e jurídicas dão suporte direto aos municípios. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/copasa-promove-dialogo-com-prefeitos-do-centro-oeste-sobre-a-nova-fase-da-companhia

Acesso de caminhões controlado em Formiga

A Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, informou que realizará, entre os dias 24 e 28 de agosto de 2026, a instalação de pórticos limitadores de altura e peso na região da Praça da Matriz, no entorno da Igreja Matriz São Vicente Férrer. A medida tem como objetivo preservar o patrimônio histórico-cultural do município e contribuir para a organização e a segurança do trânsito na área central. Os equipamentos serão implantados em dois pontos estratégicos próximos à igreja. Segundo a Prefeitura, os dispositivos irão limitar a circulação de veículos que ultrapassem os limites de altura e peso estabelecidos para a região. (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/porticos-centro-formiga/