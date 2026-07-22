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COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Trabalhadores de aplicativo vão parar em JF

Trabalhadores por aplicativo de Juiz de Fora anunciaram uma paralisação entre os dias 27 e 29 de julho. A mobilização terá início às 16h da próxima segunda-feira (27), com uma concentração e um ato pelas ruas da cidade. Durante o período, os participantes afirmam que não realizarão corridas nem entregas pelas plataformas. Segundo a organização, os trabalhadores permanecerão nas ruas durante a paralisação para conversar com a população sobre as reivindicações da categoria, mas não aceitarão chamadas para corridas ou entregas. Entre as principais motivações apresentadas pela categoria estão mudanças nas modalidades de trabalho disponibilizadas pelas plataformas de transporte e entrega. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/21-07-2026/trabalhadores-por-aplicativo-anunciam-paralisacao-em-juiz-de-fora-confira-a-data.html

Uberaba reúne comitê sobre clima

O Comitê de Efeitos Climáticos de Uberaba se reuniu nesta terça-feira (21) para alinhar estratégias de prevenção e enfrentamento dos impactos provocados pelo período de seca e pela baixa umidade do ar, condições que favorecem o aumento das queimadas em áreas de vegetação. Participaram do encontro representantes das secretarias municipais do Agronegócio, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Segurança Pública, além do Codau, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O objetivo foi fortalecer o planejamento integrado e preparar as equipes para atuação rápida diante de possíveis ocorrências. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/159899/comite-reforca-acoes-preventivas-para-enfrentar-seca-e-queimadas-em-uberaba

Varginha reestrutura coleta seletiva

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anunciou uma importante reestruturação no serviço de Coleta Seletiva do município. A partir do dia 10 de agosto, o atendimento será ampliado para oferecer uma prestação mais eficiente e abrangente à população. A mudança ocorrerá de forma gradual, em etapas, garantindo que todas as regiões sejam contempladas com o novo cronograma e que a transição ocorra com o menor impacto possível para os moradores. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/prefeitura-de-varginha-reestrutura-coleta-seletiva-e-amplia-atendimento-a-partir-de-10-de-agosto

Roupas lideram lista de presentes

A pouco mais de duas semanas do Dia dos Pais, o comércio de Belo Horizonte já começa a sentir os reflexos de uma das principais datas do calendário do varejo. A expectativa é de aumento nas vendas impulsionado por consumidores dispostos a gastar mais e pela preferência por produtos tradicionais, como roupas, calçados e cosméticos. Levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) revela que 39% dos consumidores da capital pretendem comprar presentes para a data, comemorada neste ano em 9 de agosto. Entre eles, as roupas lideram com folga a lista de intenções de compra, escolhidas por 35,8% dos entrevistados. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/economia-negocios/dia-dos-pais-roupas-lideram-a-lista-de-presentes-em-bh/

Viçosa lança aplicativo de mobilidade

A Prefeitura de Viçosa lançou, na última sexta-feira, 17, um aplicativo voltado à mobilidade particular urbana, com diferentes opções de solicitação e uso no dia a dia viçosense. Chamado de "PMVmob", a plataforma visa intermediar transportes individuais privados remunerados de passageiros apenas em Viçosa e ficará sob gestão da Diretoria de Mobilidade Urbana. No entanto, o valor da tarifa de custo adicionada ao valor da corrida é a principal diferença entre o aplicativo da Prefeitura e os já circulando na cidade. Isso porque será cobrado apenas 1% em cada corrida. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/prefeitura-de-vicosa-lanca-aplicativo-pmvmob-de-mobilidade-urbana

Fraternidade transforma vidas em Sabará

Há lugares que são construídos com paredes e telhados. Outros nascem primeiro no coração das pessoas. A Fraternidade Acolher, em Sabará, é um desses espaços onde a fé, a solidariedade e o amor ao próximo se transformam em cuidado. A história começou há mais de 50 anos, quando, segundo seus integrantes, a espiritualidade maior confiou ao Vô Sebastião a missão de conduzir um trabalho de caridade. Vô Sebastião é um Preto Velho, entidade da Umbanda, e o mentor espiritual que inspira as ações da instituição. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/58505/fraternidade-acolher-em-sabara-conheca-a-instituicao-que-oferece-atendimento-gratuito-e-transforma-vidas