COLUNA MG

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Coronel Sandro reassume em Valadares

O prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro, reassumiu o comando da Prefeitura nesta terça-feira (21), após permanecer dois meses e sete dias afastado do cargo. O retorno foi determinado por uma decisão liminar do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da cassação aprovada pela Câmara Municipal em maio. Coronel Sandro teve o mandato cassado no dia 15 de maio por 18 votos a 3. O processo de impeachment foi motivado por denúncias relacionadas à contratação do transporte escolar do município. Durante o período de afastamento, a Prefeitura foi administrada pelo vice-prefeito José Bonifácio Mourão. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5834/cassado-ha-dois-meses-coronel-sandro-reassume-prefeitura-de-governador-valadares-por-decisao-do-stf

Caeté promove bloqueio orçamentário

Diante do cenário de desafios fiscais enfrentado por municípios em todo o país, a Prefeitura de Caeté anunciou a adoção de um bloqueio orçamentário e financeiro preventivo. A medida foi apresentada no início da noite desta quarta-feira, 22, pelo prefeito Alberto Pires, pelo vice-prefeito Diêmerson Porto e pelos secretários municipais. Segundo a administração, o objetivo é adequar os gastos à realidade financeira do município, preservando a capacidade de investimento e garantindo que os serviços essenciais continuem sendo prestados à população. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeitura-adota-bloqueio-preventivo-para-preservar-equilibrio-das-contas-publicas/

Fenaminas começa com 150 expositores

A Fenaminas 2026, aberta oficialmente na terça-feira (21/07), no Parque de Exposições de Patos de Minas, prossegue até esta sexta. A feira chega à quarta edição com entrada gratuita e programação voltada ao agronegócio, tecnologia, negócios, lazer e valorização da cultura regional. De acordo com Ronaldo Siqueira, presidente do Sicoob Credicopa, a edição deste ano foi ampliada e passou de 110 para 150 espaços de comercialização. A estrutura também foi totalmente coberta e climatizada, com o objetivo de oferecer mais conforto aos visitantes, expositores e produtores rurais. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/fenaminas-segue-com-palestras-estandes-e-lazer-confira-a-programacao/

Transporte universitário suspenso em Pirapora

Após 22 anos garantindo acesso ao ensino superior, a Associação dos Universitários e Técnicos de Pirapora (AUTP) anuncia a suspensão do transporte por inviabilidade financeira. A suspensão, por tempo indeterminado, do transporte universitário representa um duro golpe para centenas de estudantes e lança um apelo público para que as autoridades municipais, órgãos de controle e toda a sociedade encontrem uma solução capaz de impedir que um dos mais importantes projetos de inclusão educacional da cidade seja interrompido. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/socorro-pirapora-suspensao-do-transporte-universitario-ameaca-sonhos/

Festival da Jabuticaba lança selo oficial

O sabor doce da jabuticaba colhida no pé, o aroma das geleias artesanais, os licores, doces, compotas, molhos, sorvetes e tantas receitas preparadas com a fruta símbolo de Sabará já começam a tomar conta da cidade. Entre os dias 19 e 22 de novembro de 2026, o Centro Histórico será novamente palco do Festival da Jabuticaba, Cultura e Gastronomia de Sabará, que neste ano chega à sua histórica 40ª edição. Como parte das comemorações, foi lançado o selo oficial dos 40 anos do Festival da Jabuticaba, identidade visual que marcará esta edição especial. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/58490/festival-da-jabuticaba-de-sabara-2026-lanca-selo-oficial-dos-40-anos-e-celebra-quatro-decadas-de-tradicao-cultura-e-gastronomia

Lafaiete cria CRAS Rural

A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, inaugurou na manhã desta quarta-feira, dia 22, a nova sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Rural. A unidade passa a oferecer uma estrutura voltada ao atendimento das famílias da zona rural, ampliando o acesso aos serviços socioassistenciais e fortalecendo a presença do poder público nas comunidades do campo. O CRAS é a principal porta de entrada da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Na unidade, a população tem acesso ao acolhimento das famílias, acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), atualização do Cadastro Único, orientações sobre benefícios socioassistenciais, entre outros. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/49634-cras-rural-e-inaugurado-pela-prefeitura-e-amplia-atendimento-em-lafaiete