Evento promovido pela AMM reunirá especialistas renomados de todo o País, com foco na qualificação dos gestores e servidores públicos

Um espaço essencial para o diálogo, a troca de experiências e a construção de soluções que fortaleçam as políticas públicas nos municípios. Essa é a missão da Associação Mineira de Municípios (AMM) ao promover o 12° Fórum Mineiro de Educação, nos dias 15 e 16 de setembro de 2026, no Expominas, em Belo Horizonte.

“A AMM reafirma o compromisso em apoiar iniciativas que promovam a qualificação da gestão educacional e contribuam para uma educação cada vez mais eficiente, inclusiva e transformadora. Investir na capacitação é zelar pelo desenvolvimento das pessoas e o futuro das nossas cidades”, ressalta o presidente da AMM e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira.

Ao longo de dois dias de robusta pauta em torno das políticas públicas na área da Educação, o Fórum reunirá especialistas renomados, com foco na qualificação dos gestores e servidores dos municípios mineiros e de todo o País.

“Trabalhamos a programação com muito cuidado para oferecer valiosos momentos de capacitação aos colaboradores das prefeituras, além da oportunidade de troca de conhecimento e informações sobre produtos e serviços da área da Educação”, reforça a assessora técnica de Educação da AMM, Ednamar Assunção.

Confira a programação aqui.

Garanta a sua vaga pelo link: central.amm-mg.org.br