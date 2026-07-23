Flávio Roscoe, presidente licenciado da Fiemg

O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe (PL), é considerado um dos principais nomes pela campanha de Flávio Bolsonaro para disputar o Governo de Minas, caso o senador Cleitinho (Republicanos) desista de concorrer ao cargo.

A cúpula do partido se reuniu nesta quarta-feira (22), em Brasília, e discutiu o assunto. O PL aguarda uma resposta do Republicanos para definir como seguirá na corrida eleitoral. O partido de Cleitinho deve responder na sexta-feira (24), um dia antes da convenção.

Enquanto o senador Cleitinho (Republicanos) não oficializa se será candidato, o Partido Liberal (PL) já tem um substituto sendo preparado.

Segundo integrantes da sigla, o senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha presidencial, tem feito efusivos elogios ao nome de Flávio Roscoe em suas conversas de articulação com lideranças. O ex-presidente da FIEMG é próximo de Flávio Bolsonaro e já foi cotado, inclusive, para coordenar a campanha presidencial do PL em Minas.