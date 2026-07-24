COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Potência leiteira enfrenta saída de produtores

A produção de leite ocupa lugar importante na economia rural do Triângulo Mineiro, com uma estrutura que ajuda a colocar Minas Gerais na liderança nacional. Municípios do Triângulo e do Alto Paranaíba, como Patos de Minas, Uberlândia, Ituiutaba, Prata, Frutal, Campina Verde, Tupaciguara, Capinópolis e Gurinhatã, participam dessa cadeia. O aumento da produtividade não significa, necessariamente, maior rentabilidade. O produtor enfrenta custos elevados com alimentação, medicamentos, energia, equipamentos e mão de obra, enquanto o preço recebido pelo leite pode variar de um mês para outro. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/agro/potencia-leiteira-do-triangulo-mineiro-enfrenta-margens-apertadas-e-saida-de-produtores/

Mais três pedágios do Mucuri a Belo Horizonte

Os motoristas do Vale do Mucuri que utilizam a BR-116 para viajar a Belo Horizonte ou a outras cidades da região passarão a enfrentar um novo custo nas viagens a partir de dezembro. Com a concessão da BR-116, entre Governador Valadares e a divisa com a Bahia, e da BR-251, entre Montes Claros e a BR-116, serão implantadas nove praças de pedágio ao longo dos trechos administrados pela Ecovias das Gerais. Para quem sai do Vale do Mucuri em direção à capital mineira, haverá três cobranças no percurso, localizadas em Catuji, Itambacuri e Governador Valadares. Quem sai de Nanuque, serão sete no total, duas na 116 e cinco na 381. (Jornal Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/mais-tres-pedagios-para-quem-viaja-a-belo-horizonte-motoristas-do-vale-do-mucuri-pagarao-mais-a-partir-de-dezembro

Pouso Alegre recebe comitiva chinesa

Pouso Alegre recebeu nesta quarta-feira (23) representantes da Província de Jiangsu, uma das regiões mais desenvolvidas da China, durante o Seminário de Cooperação Econômica e Comercial Jiangsu–Brasil 2026. O encontro reuniu autoridades brasileiras e chinesas, empresários e representantes de instituições de desenvolvimento com o objetivo de fortalecer relações comerciais, ampliar oportunidades de negócios e apresentar o potencial econômico do Sul de Minas. Representando o município, o prefeito Coronel Dimas participou da abertura oficial do evento, destacando a importância da aproximação internacional para a geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento da economia local. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4491/pouso-alegre-busca-novos-investimentos-em-encontro-com-autoridades-chinesas

Comerciários sem acordo em Poços

A campanha salarial 2026 dos trabalhadores do comércio de Poços de Caldas continua sem definição. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Poços de Caldas e Região (Sindcomerciários) informou que participou de uma audiência de mediação realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), na tentativa de avançar nas negociações com a entidade patronal. No entanto, após novas discussões sobre as reivindicações da categoria, o encontro foi encerrado sem acordo entre as partes. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/07/24/negociacao-da-campanha-salarial-dos-comerciarios-segue-sem-acordo-e-estado-de-greve-e-mantido/

Pedágios mais caros a partir de domingo

Os motoristas que trafegam pela BR-146, em Muzambinho, passarão a pagar mais caro pelo pedágio a partir deste domingo. A tarifa para veículos de passeio será reajustada para R$ 15,80 por passagem, conforme a nova tabela divulgada pela concessionária responsável pela administração da rodovia. O novo valor entra em vigor para todos os usuários da praça de pedágio instalada no município. Já os condutores que utilizam sistemas de pagamento eletrônico por meio de TAG poderão ter acesso a descontos, de acordo com as regras e programas de benefícios oferecidos pela concessionária. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/pedagio-da-br-146-em-muzambinho-fica-mais-caro-e-tarifa-para-carros-sobe-para-r-1580-a-partir-de-domingo-26/

Hospital Regional de Lafaiete avança

O Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete deu mais um passo importante rumo à sua entrada em funcionamento. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, assinou o termo de concessão que define a gestão da unidade hospitalar. A medida marca uma nova etapa do projeto, que deve ampliar o acesso à assistência de média e alta complexidade para cerca de 800 mil moradores de 51 municípios da Macrorregião Centro-Sul. A cerimônia foi realizada na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, com a presença de representantes do Governo de Minas, da Prefeitura de Lafaiete e da instituição. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/49230-hospital-regional-de-lafaiete-avanca-com-assinatura-da-concessao-e-preve-abertura-em-2026