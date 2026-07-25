COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Projeto de hidrogênio em Uberaba incentivado

A decisão do governo federal de conceder R$18,3 bilhões em incentivos fiscais para estimular a produção de hidrogênio de baixo carbono no Brasil pode acelerar investimentos estratégicos em Uberaba. O município abriga um dos principais projetos do setor no país: a futura fábrica de fertilizantes nitrogenados da Atlas Agro, que utilizará hidrogênio verde como matéria-prima e prevê investimento de R$4,3 bilhões. O decreto que regulamenta os incentivos busca impulsionar a implantação de empreendimentos voltados à produção de hidrogênio de baixo carbono, considerado um dos pilares da transição energética e da descarbonização da indústria brasileira. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/incentivo-federal-deve-impulsionar-projeto-de-hidrogenio-em-uberaba-1.649572

Ouro Preto realiza Festa dos Mineiros

Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, a comunidade de Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro Preto (MG), recebe mais uma edição da Festa dos Mineiros, uma das mais tradicionais celebrações da região dos Inconfidentes. Com mais de um século de história, a Festa é reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural, Religioso, Turístico e Social de Natureza Imaterial de Minas Gerais, conforme a Lei Estadual nº 24.999/2024. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/festa-dos-mineiros-2026-celebra-tradicao-centenaria-e-fortalece-patrimonio-cultural-de-santo-antonio-do-leite/

Lagoas do Leite de volta com Ranqueada

Sete Lagoas se prepara para receber um dos principais eventos do agronegócio da região. Entre os dias 6 e 9 de agosto, o Parque de Exposições será palco da 6ª edição do Lagoas do Leite e da 1ª Ranqueada do Cavalo Pônei, reunindo produtores rurais, empresas, expositores, especialistas e visitantes em quatro dias de intensa programação. Além da exposição de animais, julgamentos e palestras técnicas, o evento contará com rodadas de negócios, estandes comerciais, Encontro das Mulheres do Agro, provas de Ranch Sorting, gastronomia e shows sertanejos diariamente. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/economia-negocios-lagoas-do-leite-de-volta-com-a-inedita-1a-ranqueada-do-cavalo-ponei/

Inverno impulsiona comércio mineiro

O período de inverno segue como uma importante oportunidade para o varejo mineiro. A procura por peças de vestuário, calçados e produtos relacionados à estação mantém as expectativas positivas entre os empresários, que projetam um desempenho favorável nas vendas em 2026. De acordo com pesquisa da Fecomércio MG, 59,3% dos comerciantes dos setores de roupas e acessórios, tecidos, artigos para cama, mesa e banho, além de calçados e itens de viagem, esperam obter resultados superiores aos alcançados no inverno anterior. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/economia/inverno-impulsiona-comercio-mineiro/

Tarifa de água reajustada em Patrocínio

O Governo de Patrocínio publicou um decreto autorizando o reajuste de 9,38% nas tarifas de água e esgoto cobradas pelo DAEPA. Segundo o superintendente da autarquia, Márcio Oliveira, o índice considera parte das perdas acumuladas pela ausência de reajustes desde 2023. De acordo com ele, o percentual acumulado chegava a 13,38%, mas o prefeito Gustavo Brasileiro decidiu limitar o aumento a 9,38%, entendendo que o índice integral seria elevado para a população. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/daepa-anuncia-reajuste-de-938-nas-tarifas-de-agua-e-esgoto

Congonhas recebe Fórum de Turismo Religioso

O Fórum Nacional de Turismo Religioso será realizado de 24 a 26 de novembro de 2026, em Congonhas, Minas Gerais. A oitava edição do evento terá inscrições gratuitas e reunirá representantes da Igreja, gestores públicos, pesquisadores, empresários e profissionais envolvidos no desenvolvimento de destinos de fé. O encontro terá como tema “Turismo Religioso 2026: Governança, Experiências Transformadoras e Desenvolvimento Sustentável” e adotará o slogan “Territórios Sagrados, Experiências Vivas”. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/forum-nacional-de-turismo-religioso/

Rede amplia atendimento em Teófilo Otoni

Na semana de 27 de julho, a Rede Mário Penna dá continuidade à sua operação com a oferta de leitos na Unidade Teófilo Otoni. A ampliação da estrutura assistencial permitirá o início gradual das internações, conforme a disponibilidade da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro do planejamento estabelecido para o quadrimestre. A nova etapa representa mais um avanço na entrada gradual em operação da unidade e amplia sua capacidade de atendimento. A abertura dos leitos sucede a um conjunto de ações realizadas desde a transferência das chaves à Rede Mário Penna. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?cat=25