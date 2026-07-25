Série especial da AMM reúne pré-candidatos ao Senado por Minas Gerais em entrevistas ao vivo nos dias 27 e 28 de julho

A Associação Mineira de Municípios (AMM) promove, nos dias 27 e 28 de julho, novas edições do podcast "Café, Queijo e Prosa com o Presidente", apresentado pelo presidente da entidade e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira. As entrevistas serão transmitidas ao vivo, às 19h, pelo canal oficial da AMM no YouTube.

Na segunda-feira (27), a convidada será a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos. Já na terça-feira (28), o entrevistado será o deputado federal Domingos Sávio.

As entrevistas integram uma série especial do podcast dedicada a receber pré-candidatos ao Senado por Minas Gerais. A iniciativa foi inaugurada com a participação de Marcelo Aro e dá continuidade ao espaço de diálogo promovido pela entidade sobre temas relacionados ao cenário político do estado.

Com um formato que combina bate-papo informal e debate sobre assuntos de interesse dos municípios mineiros, o "Café, Queijo e Prosa com o Presidente" tem se consolidado como um espaço de diálogo entre lideranças municipais e representantes do cenário político estadual e nacional.

Serviço

Podcast Café, Queijo e Prosa com o Presidente

Segunda-feira, 27 de julho

Convidada: Marília Campos, ex-prefeita de Contagem

Terça-feira, 28 de julho

Convidado: Domingos Sávio, deputado federal

Horário: 19h (nos dois dias)

Transmissão: ao vivo, pelo canal oficial da AMM no YouTube.