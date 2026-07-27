COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Apagão de caminhoneiros em Minas

Mesmo sendo o segundo estado brasileiro em número de viagens de carga, Minas Gerais enfrenta um desafio crescente para renovar o quadro de motoristas profissionais. Segundo representantes do setor, a carreira perdeu atratividade diante da violência nas rodovias, das longas jornadas e das mudanças nas expectativas dos trabalhadores, o que acende um alerta para o futuro do transporte de cargas. A preocupação ganha ainda mais peso diante da importância do transporte rodoviário para a economia. Só no ano passado, Minas realizou 2,34 milhões de embarques. (Diário do Comércio).

https://diariodocomercio.com.br/economia/minas-renovacao-motoristas-caminhao/

Crise na saúde em Ipatinga polemizada

A crise na saúde pública de Ipatinga ganhou um novo capítulo nesta semana com a divulgação de versões divergentes sobre as causas dos problemas enfrentados pela rede municipal. Enquanto a Prefeitura atribui parte das dificuldades à insuficiência de recursos federais, o Conselho Municipal de Saúde afirma que os repasses da União continuam sendo realizados e aponta falhas na gestão como principal fator da crise. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5851/prefeitura-de-ipatinga-atribui-crise-da-saude-a-falta-de-recursos-federais-conselho-contesta-e-aponta-falhas-na-gestao

Faculdade Senai amplia inscrições

A Faculdade Senai em Minas Gerais prorrogou até 30 de julho as inscrições para o processo seletivo referente ao segundo semestre de 2026. A oportunidade é destinada aos interessados nos cursos superiores de Engenharia de Controle e Automação e Ciência de Dados, duas formações diretamente conectadas ao avanço tecnológico e às novas demandas do setor industrial. As aulas estão previstas para começar em 3 de agosto. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/07/26/faculdade-senai-amplia-inscricoes-ate-30-de-julho/

Dia da Tratorada movimenta Pouso Alegre

A Primeira Tratorada de Pouso Alegre chamou atenção neste sábado, 25 de julho. Mais do que um desfile de máquinas, o evento simboliza a força de um povo que acorda antes do sol nascer, que transforma a terra em sustento, que enfrenta os desafios do clima, do mercado e do tempo sem jamais perder a esperança. Cada trator que percorreu as ruas da cidade nesta data carrega a história de famílias, de gerações e de homens e mulheres que fazem do trabalho no campo a base do desenvolvimento do município. (Estrada Nacional)

https://www.estradanacional.info/post/dia-da-tratorada-movimenta-pouso-alegre-mg

Juiz de Fora terá o Festival Beer do Bem

Entre os dias 7 e 9 de agosto, a Praça do Bom Pastor recebe a quinta edição do Festival Beer do Bem em Juiz de Fora, um dos principais eventos beneficentes da região. Organizado pela primeira vez pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Minas Gerais, a atração gratuita une cerveja artesanal, cultura e gastronomia para arrecadar recursos em prol da assistência a pacientes oncológicos do município. Os valores obtidos durante os três dias de realização serão direcionados para expandir os projetos de acolhimento e suporte médico e social prestados na cidade. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/festival-beer-do-bem-em-juiz-de-fora-chega-a-5-edicao-sob-nova-gestao-solidaria

Itaúna ganha Centro Administrativo de Saúde

Na segunda-feira, 27, às 9h, será entregue à população o Centro Administrativo da Saúde, que vai funcionar no segundo piso do Centro de Especialidades Médicas Dr. Ovídio Nogueira Machado. Conforme as informações da assessoria da Prefeitura, “o novo Centro Administrativo receberá o nome do ex-vereador e médico itaunense Arthur Marques, em homenagem à sua contribuição para a saúde pública e para o município”. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/inauguracao-centro-administrativo-da-saude-sera-entregue-nesta-segunda

Universidade de Viçosa pleiteia psicologia

O processo de autorização do curso de Psicologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV) segue em tramitação no Ministério da Educação (MEC). Segundo informações da Diretoria de Comunicação Institucional (DCI) da universidade, a visita de avaliação in loco já foi realizada por equipes do ministério, e o projeto recebeu nota máxima nos quesitos avaliados pelos avaliadores externos. De acordo com a UFV, o processo agora aguarda a conclusão da última etapa de análise no MEC e a expectativa da instituição permanece a de iniciar a graduação em 2027. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/ufv-aguarda-autorizacao-final-do-mec-para-abrir-curso-de-psicologia