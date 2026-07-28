COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Prefeitura de JF e Santa Casa chegam a acordo

Após um impasse envolvendo cerca de R$ 17,5 milhões em repasses do Sistema Único de Saúde (SUS), a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora informou que manterá normalmente os atendimentos aos pacientes da rede pública após chegar a um acordo com a Prefeitura. A definição ocorreu durante uma reunião realizada na tarde de segunda-feira (27) entre representantes da Santa Casa e da Administração Municipal. No encontro, ficou acertado que a Prefeitura fará, nesta terça-feira (28), o repasse de R$ 6,5 milhões à instituição. O valor restante dos recursos pendentes será quitado no próximo mês, conforme cronograma acordado entre as partes. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/28-07-2026/prefeitura-e-santa-casa-chegam-a-acordo-e-hospital-mantem-atendimentos-pelo-sus.html

Quatro detentos concluem o ensino médio

Quatro detentos do Presídio de Além Paraíba concluíram o ensino médio em um projeto pioneiro desenvolvido no município. A solenidade de formatura aconteceu na tarde de ontem, no Plenário da Câmara Municipal, reunindo familiares dos formandos, professores, vereadores, autoridades e representantes de instituições parceiras. A iniciativa é coordenada pela Escola Estadual Santa Rita e conta com o trabalho de professores da instituição e o apoio do Juízo da Execução Penal, Ministério Público e Conselho da Comunidade. (Agora Jornais)

https://www.agorajornais.com.br/noticia/6256/quatro-detentos-concluem-o-ensino-medio

Araguari reaproveita asfalto do aeroporto

A Prefeitura de Araguari iniciou o reaproveitamento do fresado asfáltico retirado durante as obras realizadas no Aeroporto Municipal “Santos Dumont” para promover melhorias nas vias da comunidade de Auto São João. A iniciativa une infraestrutura, sustentabilidade e economia ao destinar um material que seria descartado para beneficiar moradores e produtores rurais da região. O fresado asfáltico é o material obtido pela remoção da camada desgastada do pavimento por meio de máquinas específicas. Após a retirada, ele pode ser reutilizado em diversas aplicações, como a recuperação de estradas vicinais, acessos rurais, estacionamentos e outros. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/fresado-asfaltico-do-aeroporto-santos-dumont-ganha-novo-destino-e-melhora-vias-da-comunidade-de-auto-sao-joao/

Iprema de Araxá conquista certificação

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) conquistou a certificação Nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão RPPS), concedida pelo Ministério da Previdência Social. A certificação reconhece os institutos que adotam elevados padrões de governança, gestão de riscos, controles internos e transparência na administração previdenciária. Com o resultado, o Iprema passa a integrar um grupo seleto de institutos de previdência do país. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/iprema-conquista-certificacao-de-referencia-nacional

TJMG intervém no Cartório de Inhapim

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a intervenção administrativa no 2º Tabelionato de Notas da comarca de Inhapim. A medida inclui o afastamento temporário do titular da serventia e a nomeação de Paulo Zacarias Cordeiro dos Reis para responder pelo cartório durante o período. De acordo com a Corregedoria, a intervenção foi adotada no exercício de suas atribuições legais e fiscalizatórias, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços prestados à população. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/policia/tjmg-intervem-no-2o-cartorio-de-notas-de-inhapim-e-afasta-tabeliao/

Ipatinga inicia fiscalização por radares

A fiscalização eletrônica de trânsito em Ipatinga entrou em operação no último dia 16 e já está valendo em diversos pontos da cidade. Antes do início da aplicação das autuações, os equipamentos passaram por uma série de testes e pela aferição obrigatória do IPEM/MG (Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais). Os radares fiscalizam excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversões proibidas em locais específicos. Durante a fase de homologação, técnicos realizaram simulações com veículos em velocidades controladas para certificar o funcionamento correto dos equipamentos. (Conex10)

https://www.conex10.com.br/post/0006576/ipatinga-inicia-fiscalizacao-por-radares

Divinópolis tem primeira Mundoteca de Minas

Oferecer leitura, inclusão e cultura. Esse é o objetivo da Mundoteca, dispositivo inaugurado pela Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). O espaço é o primeiro de Minas Gerais. Instalada na Biblioteca Pública Municipal Ataliba Lago, a nova estrutura amplia o acesso à leitura, à cultura e à inclusão, oferecendo um ambiente interativo com livros físicos, conteúdos digitais, brinquedos educativos e espaços de convivência destinados a crianças, adolescentes, adultos e idosos. (Jornal Agora)

https://agoracomvoce.com.br/noticia/divinopolis-inaugura-a-primeira-mundoteca-de-minas-gerais-na-biblioteca-ataliba-lago