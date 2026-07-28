Maior evento jurídico de Minas Gerais reunirá profissionais de todo o estado para debater os desafios da advocacia, inovação e fortalecimento institucional

A cidade de Poços de Caldas será sede da 19ª Conferência Mineira da Advocacia, considerada o maior evento jurídico de Minas Gerais. A programação será realizada entre os dias 4 e 6 de novembro de 2026, reunindo milhares de advogados e advogadas de todas as regiões do estado em uma agenda voltada à atualização profissional, ao compartilhamento de conhecimento e ao fortalecimento da advocacia mineira.

Com o tema "Voz e Valor: União e Avanço. Força e Presença da OAB-MG", a conferência promoverá debates sobre os principais desafios da advocacia contemporânea, reunindo grandes nomes do Direito em uma programação composta por painéis, palestras e espaços dedicados à troca de experiências.

Para o presidente da OAB Minas Gerais, Gustavo Chalfun, a conferência representa um dos momentos mais importantes de integração da classe.

"A Conferência Mineira da Advocacia é um dos momentos mais importantes de integração e fortalecimento da advocacia de nosso estado. É uma oportunidade para reunirmos profissionais de todas as regiões de Minas, compartilharmos conhecimento, discutirmos os desafios da profissão e reafirmarmos a força e a presença da OAB-MG. Em Poços de Caldas, vamos construir, juntos, uma advocacia cada vez mais unida, valorizada e preparada para os novos tempos."

O evento será realizado no Cenacon – Centro de Convenções de Poços de Caldas, espaço preparado para receber a advocacia mineira com estrutura, conforto e oportunidades de networking.

Mais do que um encontro voltado ao debate jurídico, a conferência pretende fortalecer a integração entre os profissionais, estimular a atualização técnica e reafirmar o compromisso da OAB Minas Gerais com uma advocacia cada vez mais unida, valorizada e protagonista na defesa da cidadania e do Estado Democrático de Direito.

Inscrições abertas

A OAB Minas Gerais já abriu as inscrições para a 19ª Conferência Mineira da Advocacia. O primeiro lote de ingressos já está disponível.

Os interessados podem consultar a programação e realizar a inscrição pelo site oficial da conferência.

Confira mais informações e faça sua inscrição:

www.oabmg.org.br/conferencia2026