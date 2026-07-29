Iniciativa oferece 60 vagas para formação técnica, experiência prática e oportunidade de desenvolvimento profissional nas operações da empresa em Nova Lima (MG) e Sabará (MG)

A AngloGold Ashanti está com inscrições abertas para o Programa PRÓ+, iniciativa afirmativa voltada para mulheres e pessoas com deficiência (PcD) que desejam construir uma carreira no setor mineral. Ao todo, são 60 vagas para um programa com duração de 6 meses, que combina qualificação técnica e experiência prática, preparando novos talentos para atuar em uma das maiores produtoras de ouro do mundo.

As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto de 2026, pelo site https://programaproaga.com.br/.

“O Programa PRÓ+ foi desenvolvido para promover a inclusão, ampliar a diversidade no setor e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional em um ambiente que valoriza o respeito, o pertencimento e o crescimento de carreira”, comenta o especialista em Educação Corporativa da AngloGold Ashanti, Pedro Freitas.

Durante a jornada, os participantes terão acesso a uma formação estruturada, que inclui trilha de aprendizagem técnica desenvolvida em parceria com o SEST SENAT, além de vivência prática nas áreas de Eletromecânica de Base ou Operação de Base, acompanhando a rotina das operações da empresa.

Na área de Eletromecânica de Base, os profissionais atuarão na manutenção de equipamentos pesados, sistemas e estruturas da usina, contribuindo para a segurança, confiabilidade e continuidade das operações. Já na Operação de Base, participarão da operação de equipamentos, inspeção de sistemas e apoio aos processos produtivos, contribuindo para uma mineração cada vez mais segura, eficiente e sustentável.

Durante o programa, os participantes receberão bolsa-auxílio, além de um amplo pacote de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, previdência privada, participação nos resultados, vale-alimentação, vale-refeição, transporte, telemedicina, auxílio-creche, benefício educação e seguro de vida, entre outros.

Pré-requisitos Para participar do processo seletivo é necessário: • Ser mulher e/ou pessoa com deficiência (PcD); • Ter 21 anos ou mais; • Ensino Médio completo; • Residir ou ter disponibilidade para atuar em Nova Lima ou Sabará (MG); • Ter disponibilidade para trabalhar em escala 4x4, com revezamento de turnos (7h às 19h e 19h às 7h); • Possuir, preferencialmente, CNH categoria B. Para a vaga de Operação de Base, a CNH categoria B é obrigatória, sendo a categoria D considerada um diferencial.

Serviço

Programa PRÓ+ AngloGold Ashanti

Inscrições: até 31 de agosto de 2026

Público: mulheres e pessoas com deficiência (PcD)

Local de atuação: Nova Lima e Sabará (MG)

Inscrições: https://programaproaga.com.br/