COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Norte defende cofinanciamento para saúde

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS) voltou a defender a criação de mecanismos permanentes de cofinanciamento federal para a Proteção Social Especial de Alta Complexidade nos municípios de pequeno porte. A reivindicação foi apresentada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) durante o curso “PSE na Prática: Gestão, Execução e Qualificação dos Serviços de Alta Complexidade no SUAS”, realizado nesta terça-feira (28), na sede da entidade, em Montes Claros. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/amams-defende-cofinanciamento-permanente-para-fortalecer-servicos-de-alta-complexidade-nos-municipios-do-norte-de-minas/

Mineiro eleito melhor motorista do Brasil

Além de dominar um caminhão de grande porte, ser motorista profissional hoje exige preparo físico, equilíbrio emocional, atualização constante e compromisso absoluto com a segurança. Foi essa combinação que levou um mineiro ao topo da principal competição do transporte rodoviário brasileiro. Elton Mendes Maia Júnior, motorista da Via Group, de Lavras (MG), conquistou o título de melhor motorista profissional do Brasil na edição 2025/2026 do Motorista Série A. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/velocidade/mineiro-conquista-o-titulo-de-melhor-motorista-profissional-do-brasil/

Reforma pode tirar R$ 157 milhões de Uberaba

Uberaba poderá ter uma redução de aproximadamente R$ 157 milhões por ano na principal fonte de arrecadação municipal com a implantação da reforma tributária. A estimativa foi apresentada pelo secretário-adjunto de Fazenda de Uberaba e auditor fiscal, Nilson Pereira Grossi, que aponta que a mudança nos critérios de distribuição dos impostos deve reduzir em cerca de 38% os valores atualmente recebidos pelo município. O secretário explicou que o impacto está relacionado principalmente à substituição gradual do ICMS pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será dividido entre estados e municípios. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/reforma-tributaria-pode-tirar-r-157-milh-es-por-ano-de-uberaba-1.651264

Supermercado inaugura mega loja em Nanuque

O Coelho Diniz inaugurou, na manhã desta terça-feira (28), sua 23ª loja da rede, em Nanuque. A cerimônia contou com a presença do diretor-presidente, André Luiz Coelho Diniz, e da matriarca da família, Luzia Coelho Diniz. A nova unidade possui mais de 3.000 metros quadrados de área de vendas, 25 caixas de atendimento, estacionamento no segundo piso e elevadores para proporcionar mais comodidade aos clientes. Totalmente climatizada, a loja foi projetada para oferecer conforto, praticidade e uma experiência de compra diferenciada. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/coelho-diniz-inaugura-mega-loja-em-nanuque

Timóteo implanta Implanon na rede pública

Timóteo se consolidou como referência regional ao ser a primeira cidade do Vale do Aço a ofertar o Implanon na rede pública de saúde. O município foi escolhido para sediar, na manhã de sábado (25), a capacitação prática realizada pelo Coren-MG, reunindo enfermeiros de 16 cidades da macrorregião. A formação aconteceu no Centro de Saúde João Otávio, no bairro Olaria, e incluiu etapas teóricas e práticas supervisionadas, garantindo que os profissionais estejam aptos a oferecer às mulheres um método contraceptivo seguro e eficaz. (Jornal Bairros Net)

https://www.jornalbairrosnet.com.br/2026/destaques/apos-implantar-implanon-na-rede-publica-timoteo-sedia-treinamento-para-profissionais-da-regiao/

‘Hospital do Amor’ recebe imóvel

Mais uma data marcante para o primeiro Hospital de Amor de Minas Gerais. Foi assinada em cartório, no município de Serra do Salitre, no último dia 15, a escritura que oficializa a transferência do terreno onde está localizada a recém-inaugurada sede do Hospital do Câncer de Patrocínio para o Hospital de Amor de Barretos. A transferência do terreno integra a parceria entre o HC Patrocínio e o Hospital de Amor de Barretos, que passa a administrar o novo complexo hospitalar, enquanto o HC Patrocínio permanece responsável pela mobilização e captação de recursos para a manutenção e expansão da instituição. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/assinada-em-cartorio-escritura-que-oficializa-transferencia-de-terreno-do-hc-patrocinio-para-hospital-de-amor-de-barretos

Varginha renova frota municipal

A frota de veículos e máquinas utilizadas pela administração municipal de Varginha passou por uma renovação com a aquisição de novos equipamentos, que representam um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões. Os recursos utilizados são provenientes do leilão de bens considerados inservíveis e de emendas parlamentares, permitindo a modernização da estrutura destinada à prestação de serviços públicos. Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/prefeitura-de-varginha-investe-r-6-milh%C3%B5es-e-moderniza-frota-municipal-com-novos-ve%C3%ADculos-e-m%C3%A1quina