Foto: Divulgação/ DER-MG

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Ponte MG/GO terá interdição total no sábado

A interdição da Ponte Quinca Mariano, localizada sobre o Rio Paranaíba na divisa entre a MG-413 e a GO-139, começa no próximo sábado (1º). A interrupção total do tráfego ocorrerá para viabilizar obras essenciais de recuperação estrutural. O bloqueio integral deve durar até 12 meses, alterando significativamente a rotina de moradores, caminhoneiros e turistas que viajam entre Minas Gerais e Goiás. A ponte possui 1,1 quilômetro de extensão e funciona como uma rota estratégica para o escoamento da produção agropecuária e industrial, além do transporte diário de trabalhadores. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/seguranca-no-transito/interdicao-total-da-ponte-quinca-mariano-comeca-neste-sabado-confira-os-desvios/

Poços terá maior armazém de cafés do mundo

As obras do maior armazém de cafés especiais do mundo já estão em andamento em Poços de Caldas. O novo empreendimento da Bourbon Specialty Coffees está sendo construído na Zona Oeste do município e representa um investimento de R$ 250 milhões, reforçando a posição da cidade como uma das principais referências mundiais no setor cafeeiro. A unidade está sendo construída em uma área de 125 mil metros quadrados. As obras tiveram início em maio deste ano. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/07/28/pocos-de-caldas-tera-o-maior-armazem-de-cafes-especiais-do-mundo/

Varejo do Vale do Aço com horário especial

O comércio lojista de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo terá horário especial de funcionamento na véspera do Dia dos Pais. O horário será unificado nos três municípios. Na sexta-feira, 7 de agosto, as lojas poderão funcionar das 9h às 20h. Já no sábado, 8 de agosto, véspera do Dia dos Pais, o funcionamento será das 9h às 15h. Conforme estabelecem as Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs), firmadas entre o Sindcomércio Vale do Aço e os sindicatos representantes dos empregados do comércio, as lojas poderão ampliar o atendimento para oferecer mais comodidade aos consumidores e fortalecer as vendas em uma das datas mais importantes para o varejo. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/comercio-lojista-do-vale-do-aco-tera-horario-especial-na-vespera-do-dia-dos-pais-nos-dias-7-e-8-de-agosto/

Sabará realiza exames de mamografia

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, entre os dias 27 e 31 de julho de 2026, mais uma edição da Unidade Móvel de Atenção Especializada, oferecendo mais de 300 atendimentos especializados, com exames de mamografia e dermatoscopia. A iniciativa reforça as ações de prevenção, diagnóstico precoce e ampliação do acesso aos serviços especializados do Sistema Único de Saúde (Folha de Sabará).

https://folhadesabara.com.br/noticia/58615/prefeitura-de-sabara-realiza-mais-de-300-atendimentos-especializados-com-mamografia-e-dermatoscopia

Caeté vai reforçar abastecimento de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Caeté iniciou, semana passada, a perfuração de novos poços artesianos que irão reforçar o sistema de abastecimento de água da sede do município. A iniciativa integra o Plano de Ações da autarquia e busca ampliar a capacidade de atendimento durante o período de estiagem. Ao todo, estão previstas quatro novas perfurações, definidas a partir de estudos técnicos e executadas em locais previamente licenciados. (Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/saae-inicia-perfuracao-de-novos-pocos-para-reforcar-abastecimento-de-agua/

Academia de Manhuaçu debate participação

A Academia Manhuaçuense de Letras tem motivado debate, aproximação e incentivado as pessoas a conhecerem o papel da Instituição no cenário local, para o fortalecimento da cultura. Durante a reunião mensal da AML, realizada na noite desta terça-feira, 28, sob a presidência do pastor Sérgio Veiga, os acadêmicos discutiram ideias, ações a serem implementadas e melhor adequação para receber visitantes. Ainda foi discutido o calendário do 2º semestre de 2026, homenagens que serão feitas pela AML a pessoas diretamente ligadas à cultura na cidade, além de outros temas considerados relevantes no meio acadêmico. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/cidade/academia-de-letras-discute-conceito-e-participacao/

Muzambinho tem cesta solidária rural

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da equipe da Patrulha Rural, iniciou em Muzambinho o Projeto Cesta Solidária Rural, iniciativa voltada à arrecadação e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem na zona rural do município. A ação tem como objetivo fortalecer os laços entre a Polícia Militar e a comunidade rural. Além de contribuir para a segurança no campo, o projeto busca oferecer auxílio às famílias que enfrentam dificuldades, promovendo cidadania e bem-estar. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/projeto-cesta-solidaria-rural-leva-apoio-a-familias-da-zona-rural-de-muzambinho/