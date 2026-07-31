COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Interior ganha força nas eleições

O fortalecimento da presença política no interior de Minas Gerais ganhou destaque nas estratégias partidárias para as eleições de 2026. Numa delas nesta semana, o Partido Novo apresentou oficialmente, em Belo Horizonte, a chapa formada por 132 candidatos que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Além de marcar o lançamento público da nominata, o evento reforçou a intenção do partido de ampliar sua atuação em diferentes regiões do estado, aproximando as propostas eleitorais das demandas enfrentadas pelos municípios mineiros. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/07/30/interior-ganha-forca-nas-estrategias-eleitorais-de-2026-em-minas/

Feam vistoria em área de terras raras

Técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente realizaram nesta semana uma vistoria técnica em uma área destinada à implantação de um empreendimento minerário, para exploração de terras raras no Planalto de Poços de Caldas. O trabalho técnico foi acompanhado por uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Poços de Caldas. Durante a vistoria, foram avaliadas as condições técnicas e ambientais necessárias para a instalação da atividade minerária, conforme os critérios estabelecidos na legislação vigente. (PocosCom)

https://pocoscom.com/tecnicos-da-feam-realizam-vistoria-em-area-de-mineracao-de-terras-raras/

Justiça suspende vendas em empreendimentos

A Justiça determinou a suspensão imediata da comercialização de quatro empreendimentos vinculados à WR Construtora e Incorporadora em Ipatinga. A decisão liminar, proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Ipatinga, atende a um pedido apresentado em uma Ação Civil Pública que questiona a oferta de unidades imobiliárias sem o prévio registro do memorial de incorporação. O memorial de incorporação consiste em um documento público de suma importância na incorporação imobiliária que deve ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis com o objetivo de garantir a transparência e proporcionar segurança aos investidores e adquirentes dos imóveis na planta, o que é exigido por Lei. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5871/justica-suspende-vendas-em-quatro-empreendimentos-da-construtora-wr-em-ipatinga-liminar-preve-multa-milionaria-por-descumprimento

Siderúrgica de Sete Lagoas é denunciada

Mais de 100 funcionários de uma siderúrgica de Sete Lagoas não irão receber as verbas indenizatórias das suas demissões. A empresa afirma que não tem recursos para pagar os direitos trabalhistas e ainda não tem previsão para quitar. O Sindicato dos Metalúrgicos da cidade afirma que irá na Justiça e procurar outros órgãos para a situação seja resolvida. Cumprindo aviso prévio há cerca de nove dias, os trabalhadores se reuniram na quarta-feira (29) com as lideranças da categoria e foram surpreendidos com a informação de que não receberiam seus acertos como preconiza a lei. (Sete Dias)

https://www.setedias.com.br/sindicato-denuncia-siderurgica-de-sete-lagoas-demite-funcionarios-e-afirma-nao-ter-dinheiro-para-paga-los/

Mega Brasil reúne mais de 2 mil pessoas

Uberlândia foi palco da terceira edição do Mega Brasil, que neste ano trouxe o tema “A Força Que Produz”. Milhares de lideranças, empresários, produtores rurais, representantes do terceiro setor, do Legislativo e Executivo, participaram do evento realizado pela Agência de Desenvolvimento de Minas Gerais (Ademinas) na tarde da última quarta-feira, 29. A produtividade do futuro passa por fontes de energia sustentáveis, em especial, os biocombustíveis, tema do painel apresentado por Mário Campos, presidente da Siamig Bioenergia. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/mega-brasil-reune-mais-de-2-mil-pessoas-de-100-municipios-mineiros-em-uberlandia/

Zelador de cemitério denunciado por cobrança

Um zelador do cemitério público de Senhora dos Remédios, no Campo das Vertentes, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por cobrar R$ 500 de uma família para realizar um sepultamento. O serviço é gratuito e custeado pelo município. O caso ocorreu em janeiro deste ano e, segundo a Promotoria de Justiça de Barbacena, a família acreditou que a cobrança era oficial e transferiu o dinheiro via Pix para a conta do servidor. As investigações apontaram, no entanto, que a Prefeitura de Senhora dos Remédios não cobra nenhum valor pelo serviço. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=686807