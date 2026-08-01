COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Tarifa única pode acabar em Ouro Preto

Os usuários do sistema de transporte coletivo do município de Ouro Preto poderão ficar sem o benefício da tarifa única de R$ 2 a partir do dia 07 de agosto, em razão da falta de pagamento de parcelas da subvenção municipal por parte da Prefeitura de Ouro Preto ao Consórcio Rota Real. A Prefeitura estaria há quase três meses sem efetuar o repasse mensal. O valor mensal é de aproximadamente R$ 2 milhões e, até julho, chegava a um débito de R$ 6 milhões para Ouro Preto. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/tarifa-unica-de-r-2-pode-acabar-em-ouro-preto-a-partir-de-7-de-agosto/

R$ 1,85 milhão para impulsionar startups

O Sistema Regional de Inovação (SRI) do Sul de Minas alcançou uma importante conquista para o fortalecimento do ecossistema de inovação sul-mineiro: a proposta “Acelera Vibra” foi contemplada na Chamada Fapemig/Sede 03/2026 – Novo SEED, garantindo R$ 1,85 milhão em investimentos para a execução de um programa regional de aceleração de startups. O resultado faz parte de uma seleção estadual que aprovou apenas nove projetos em Minas Gerais, entre 33 propostas submetidas. O recurso permitirá a aceleração de 17 startups do Sul de Minas. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/07/30/sistema-regional-de-inovacao-sri-do-sul-de-minas-conquista-r-185-milhao-para-impulsionar-startups/

Quitanda mineira é destaque no Banquetaço

A tradição das quitandas de Minas Gerais ganhará destaque durante um grande encontro gastronômico aberto ao público, marcado para o dia 15 de agosto, na região Central de Belo Horizonte. O Banquetaço 2026 reunirá cozinheiras, integrantes de movimentos sociais, ativistas, entidades comunitárias e representantes da sociedade civil em uma mobilização pela valorização da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e pela preservação dos costumes alimentares do Estado. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/cidades/tradicao-das-quitandas-mineiras-e-destaque-no-banquetaco-em-bh/

Lei de estacionamento para religiosos é suspensa

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou inconstitucional uma lei de Itabirito, na Região Central do estado, que reservava vagas de estacionamento para sacerdotes e pastores em cemitérios e hospitais privados. A decisão foi tomada por unanimidade. A Lei Municipal foi questionada pela Prefeitura de Itabirito por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Segundo o Executivo, o município não poderia legislar sobre estacionamentos em propriedades privadas, tema relacionado ao Direito Civil e de competência da União. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/minas/31-07-2026/lei-de-cidade-mineira-que-preve-vagas-de-estacionamento-para-religiosos-e-suspensa.html

Queijeiros movimentam 400 ton de Canastra por mês

Responsáveis por percorrer estradas rurais, recolher queijos diretamente nas propriedades e levá-los a diferentes mercados, os atravessadores, conhecidos regionalmente como “queijeiros”, movimentam aproximadamente 400 toneladas do produto por mês nos oito municípios da Canastra. A estimativa é da Associação dos Produtores de Queijo Canastra (Aprocan), que reconhece a importância histórica e econômica desses profissionais, mas defende a regularização de todos os elos envolvidos na produção, no transporte e na comercialização. (Folha da Manhã)

https://clicfolha.com.br/queijeiros-movimentam-400-toneladas-de-queijo-canastra-por-mes/

Animal na rua judicializada em Manhumirim

A Justiça reduziu os prazos para que a Prefeitura de Manhumirim regulamente a Lei Municipal sobre a apreensão de animais de grande porte. A decisão foi proferida em 24 de julho pela juíza Maria Luiza Mourthe de Alvim Andrade. A medida foi tomada em ação popular ajuizada pelo vereador Matheus Fully de Paula em 24 de março de 2026. O parlamentar alegou omissão do município no cumprimento da legislação, sancionada em agosto de 2020. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2026/policia/cavalos-soltos-justica-reduz-prazo-para-prefeitura-cumprir-lei/

Patos debate desenvolvimento econômico

Patos de Minas recebe, na próxima segunda-feira (3/8), o Seminário Regional de Desenvolvimento Econômico, para um debate de tendências e apresentação de experiências bem-sucedidas em governança e desenvolvimento territorial. A realização é do Sebrae Minas, em parceria com Adesp, Prefeitura e Marca Patos. Com o tema ‘Como transformar planejamento em desenvolvimento econômico de verdade?’, o Seminário é destinado a gestores públicos, lideranças empresariais, representantes de instituições e pessoas que acreditam que o desenvolvimento acontece quando visão, planejamento e cooperação caminham juntos. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/desenvolvimento-economico-e-tema-de-seminario-regional-em-patos-de-minas