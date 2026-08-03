COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Caged revela cidades que mais geraram empregos

Belo Horizonte foi a cidade com maior geração de empregos formais em Minas Gerais no primeiro semestre deste ano, com 13,8 mil postos de trabalho. Apesar da liderança no ranking, a capital mineira registrou queda de 30,6% no índice em comparação ao mesmo período de 2025. Os dados constam no novo painel do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado no último dia 29. Betim (5,5 mil) e Contagem (5,4 mil), aparecem no segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na quarta posição figura Araxá, no Alto Paranaíba, com 2,5 mil aberturas de oportunidades formais. Montes Claros (2,2 mil) completa o grupo das cinco cidades com melhor desempenho no Estado. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/empregos-minas-gerais-2026/

Caratinga faz calçamento em estrada rural

A Prefeitura de Caratinga abriu processo para contratação de uma empresa especializada que será responsável pela execução das obras de pavimentação de serras em estradas vicinais do município. O investimento previsto é de R$ 3.189.812,45, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego, principalmente durante o período chuvoso, quando diversos trechos ficam parcialmente ou totalmente interditados por dias ou até semanas. De acordo com o projeto, a intervenção busca solucionar problemas históricos de mobilidade em pontos considerados críticos das estradas rurais (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cidade/prefeitura-preve-investimento-de-r-31-milhoes-em-pavimentacao-com-blocos-de-estradas-rurais/

Pouso Alegre sedia 3º Inova Varejo

O Summit Hall, em Pouso Alegre, ficou lotado no sábado (1º) durante a terceira edição do Inova Varejo. Mais de 1.200 participantes estiveram presentes no evento, que reuniu trabalhadores, empresários e profissionais dos setores de comércio de bens, serviços e turismo em uma programação voltada à inovação, ao desenvolvimento profissional, ao networking, à cultura e ao impacto social. Idealizado pelo Sindcomércio Vale do Sapucaí, e realizado pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas, o Inova Varejo busca fortalecer o setor e estimular novas ideias diante dos desafios do mercado de trabalho (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4533/3o-inova-varejo-reune-mais-de-1200-participantes-em-pouso-alegre

Unimed Governador Valadares celebra 34 anos

Governador Valadares comemora um marco fundamental para a infraestrutura de saúde de toda a região do Vale do Rio Doce: os 34 anos de fundação da Unimed Governador Valadares. O que começou há mais de três décadas como um projeto visionário de um grupo de médicos locais, hoje se consolida como o maior e mais completo sistema de saúde suplementar do Leste de Minas, oferecendo segurança, tecnologia e atendimento humanizado a mais de 70 mil beneficiários. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/unimed-governador-valadares-celebra-34-anos-de-historia-com-foco-em-inovacao-e-no-cuidado/

Procon Móvel amplia atendimento em Uberaba

O Procon Uberaba vai reforçar as ações de orientação ao consumidor durante a semana que antecede o Dia dos Pais. A programação inclui atendimentos do Procon Móvel em diferentes pontos da cidade, com informações sobre direitos e cuidados durante as compras. Com a proximidade da data comemorativa, o Procon orienta os consumidores a pesquisarem preços antes das compras, exigirem a nota fiscal e verificarem informações como formas de pagamento, prazo de entrega, garantia, política de troca e regras de promoções. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/procon-movel-amplia-atendimento-ao-consumidor-na-semana-do-dia-dos-pais-em-uberaba-1.652715

Protesto na MG-050 cobra por melhorias

Moradores e usuários da MG-050 realizaram, na manhã de sábado (1º), uma nova manifestação para cobrar intervenções no trecho entre os quilômetros 202 e 205 da rodovia. A mobilização ocorreu em razão da preocupação com a segurança no local, que, segundo os organizadores, registra um alto número de acidentes. O movimento ganhou força após a morte de Camilo Pablo Parreiras Castro , de 45 anos, vítima de um acidente ocorrido nesse segmento da rodovia. Para os manifestantes, a tragédia reforça a necessidade de que as obras previstas para o trecho sejam executadas o quanto antes. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/protesto-na-mg-050-reforca-cobranca-por-melhorias-em-trecho-com-historico-de-acidentes