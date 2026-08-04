COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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BH ganha voos para Diamantina e São João del-Rei

A Azul iniciou, no domingo (2), duas novas rotas aéreas ligando o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a São João del-Rei e Diamantina, em Minas Gerais. As operações são realizadas pela Azul Conecta e representam a primeira ligação direta da companhia entre a capital mineira e os dois destinos históricos. A rota para São João del-Rei terá seis frequências semanais, considerando os voos de ida e volta. A operação será feita com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros, às segundas, sextas e domingos. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Startup de JF cria rede social para concurseiros

Uma inovação tecnológica desenvolvida em Juiz de Fora promete transformar a rotina de preparação de milhões de candidatos a cargos públicos pelo país. Trata-se da Sharing, a primeira rede social brasileira desenvolvida exclusivamente para o público concurseiro, estruturada para conectar estudantes, promover a colaboração e tornar a jornada de aprendizado mais eficiente. Lançada no dia (04/07), a plataforma alcançou a marca de mais de 5 mil usuários cadastrados em menos de um mês de operação. (RCWTV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/startup-de-juiz-de-fora-cria-a-primeira-rede-social-brasileira-para-concurseiros

Detentos produzem casinhas para animais

Casinhas para cães e gatos abandonados começam a ser produzidas e distribuídas em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas Gerais, por meio de um projeto que une proteção animal e ressocialização de pessoas em cumprimento de pena. Dessa forma, os abrigos são confeccionados nas oficinas de marcenaria da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e destinados a animais em situação de abandono. Além disso, a iniciativa transforma a capacitação profissional em uma ação de impacto direto na comunidade. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/regional/lagoa-da-prata/detentos-produzem-casinhas-caes-gatos-lagoa-da-prata/

Artistas do Vale do Aço encerram temporada

Depois de encantar o público nas cidades de Peçanha e Teófilo Otoni, o espetáculo Festejas encerra sua circulação por Minas Gerais nesta terça-feira (4), às 15h30, no Instituto Federal de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A apresentação é gratuita e reúne as atrizes e percussionistas Leila Cunha, Mari Antonaci, Daniela Alves e Amanda Almeida em uma celebração da tradição dos tambores, cabaças e memórias afetivas do povo mineiro. A circulação é realizada com recursos do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais e produção da Fino Trato. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/artistas-do-vale-do-aco-encerram-temporada-do-espetaculo-festejas-em-aracuai-nesta-terca/

Capitólio realiza Festival Gastronômico

Capitólio recebe, entre os dias 6 e 9 de agosto de 2026, a 4ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Capitólio, que neste ano traz como tema "Minas é Meu País!", uma homenagem à riqueza cultural, gastronômica e afetiva do povo mineiro. O evento será realizado em duas etapas, ampliando as oportunidades para que moradores e visitantes vivenciem a culinária local, conheçam os restaurantes participantes e desfrutem das experiências gastronômicas e culturais que fazem do Festival Sabores de Capitólio uma referência no calendário turístico da região. (Observo)

https://www.observo.com.br/sabores-de-capitolio-uma-celebracao-a-gastronomia-mineira-comeca-nesta-quinta

Teófilo Otoni realizou Corrida Rústica

A 14ª Corrida Rústica Farmácia Indiana reuniu mais de 3 mil atletas na manhã deste domingo (2), em Teófilo Otoni. Realizado na Praça Tiradentes, o evento contou com a participação de corredores de diferentes cidades da região e consolidou mais uma vez a prova como uma das principais do calendário esportivo do Vale do Mucuri. Além da competição, a corrida promoveu um encontro entre atletas, familiares e moradores, incentivando a prática esportiva e hábitos saudáveis. A estrutura do evento foi preparada para receber participantes de diferentes níveis, desde corredores experientes até iniciantes. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34595

Muriaé aprova Reforma da Previdência

A Câmara Municipal de Muriaé aprovou, na noite de segunda-feira (3), o Projeto de Lei nº 102/2026, de autoria do Poder Executivo, que promove a Reforma da Previdência dos Servidores Públicos Municipais. A votação ocorreu após mais de três horas de debates e mobilizou servidores, representantes sindicais e integrantes da administração municipal. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção, após intensas discussões sobre os impactos das alterações propostas para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16335/camara-de-muriae-aprova-reforma-da-previdencia-dos-servidores-por-10-votos-a-5