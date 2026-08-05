O Sistema Faemg Senar agora passa a oferecer um novo treinamento voltado à confecção de roupas infantis. A capacitação ensina todas as etapas da produção das peças, desde a interpretação dos moldes e o corte dos tecidos até a costura, o acabamento e a definição dos preços para comercialização.

Com duração de 40 horas, o treinamento é presencial e destinado a pessoas com 16 anos ou mais. Ao longo das aulas, os participantes aprendem a confeccionar vestidos, camisas e bermudas infantis, além de conhecer técnicas de modelagem, noções sobre tecidos, operação da máquina de costura e conceitos de empreendedorismo.

Quem tiver interesse em participar deve procurar o Sindicato dos Produtores Rurais ou a entidade parceira do Sistema Faemg Senar mais próxima e conversar com o Agente de Desenvolvimento Rural (ADR), que vai informar a programação dos treinamentos em cada município.