COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Nova Estação de Tratamento de Esgoto em Uberlândia

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) iniciou um planejamento para avaliar a viabilidade da implantação de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), estrutura essencial para ampliar a capacidade do sistema de esgotamento sanitário do município. Para isso, a autarquia homologou da contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que será responsável pelos estudos técnicos, jurídicos e econômico-financeiros que subsidiarão a avaliação de uma eventual Parceria Público-Privada (PPP). O estudo avaliará diferentes cenários para garantir a continuidade, a eficiência operacional e a capacidade de expansão do sistema. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/41096/dmae-inicia-planejamento-para-construcao-de-nova-estacao-tratamento-esgoto-em-uberlandia

Divinópolis Trend foca em moda e negócios

Moda, tecnologia, empreendedorismo e economia criativa estarão no centro da programação do Divinópolis Trend 2026, que segue até sábado, 8. Integrando a Semana da Moda, o evento terá três dias de atividades na Fiemg Regional Centro-Oeste, entre palestras, oficinas, painéis e experiências voltadas ao mercado, e será encerrado com um festival gratuito na Praça do Santuário. As atividades foram organizadas em diferentes arenas temáticas e abordam assuntos como comércio eletrônico, marketplaces, inteligência artificial, moda, sustentabilidade, educação, empreendedorismo e transformação digital. (Jornal Agora)

https://agoracomvoce.com.br/noticia/divinopolis-trend-comeca-nesta-quarta-com-foco-em-moda-inovacao-e-negocios

Cesta básica têm alta de 6,83% em Poços

A mais recente pesquisa mensal de preços do Procon Municipal apontou que os produtos que compõem a cesta básica tiveram alta de 6,83% no mês de julho e comparação com o mês junho. De acordo com o levantamento foi realizado entre os dias 27 e 31 de julho, nos principais supermercados e atacarejos da cidade. Os produtos que subiram foram o mamão papaya KG (R$4,91), manga KG (R$2,50), pimentão verde KG (R$1,20), achocolatado 350G (R$0,56) e sabão em barra 5 unidade (R$0,45). (Poços.com)

https://pocoscom.com/produtos-que-compoem-a-cesta-basica-tem-alta-de-683-aponta-pesquisa-do-procon/

Linguiça mineira ganha protagonismo

A linguiça na gastronomia mineira tem deixado de ocupar apenas o papel de acompanhamento para se tornar protagonista de entradas, pratos principais e releituras contemporâneas. Em restaurantes de Belo Horizonte e Lapinha da Serra, chefs combinam o ingrediente com técnicas atuais sem romper sua ligação com a tradição e com os produtores artesanais. As propostas incluem risoto com ora-pro-nóbis, linguiça acompanhada de purê de batatas e uma entrada com vinagrete de pequi. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/linguica-na-gastronomia-mineira/

Empreendedora de Itabira é homenageada

A empresária Maria Aparecida Albuquerque Bueno representou Itabira na premiação Mulheres Além das Gerais 2026, promovida pela Federaminas Mulher, com indicação da ACITA Mulher. O reconhecimento celebra mulheres que se destacam por sua trajetória empreendedora, liderança e contribuição para o desenvolvimento econômico e social de seus municípios. A cerimônia reuniu lideranças empresariais de diversas regiões de Minas Gerais e destacou exemplos inspiradores de mulheres que transformam realidades por meio do empreendedorismo, da inovação e do protagonismo feminino. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/empreendedora-de-itabira-e-homenageada-na-premiacao-mulheres-alem-das-gerais-2026/

Monte Belo conecta oportunidades

A Prefeitura de Monte Belo, por meio da Sala Mineira do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, lançou o programa “Conectando Talentos e Oportunidades”, iniciativa que busca aproximar empresas com vagas de emprego disponíveis de pessoas que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho. O programa tem como objetivo fortalecer a geração de empregos no município, facilitando o encontro entre empregadores e candidatos, além de contribuir para o desenvolvimento econômico local. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/monte-belo-lanca-programa-para-conectar-empresas-e-trabalhadores-em-busca-de-oportunidades/