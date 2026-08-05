Presidente licenciado da FIEMG será o nome do partido na disputa estadual e aguarda definição do vice para oficializar a chapa

O Partido Liberal (PL) definiu, nesta quarta-feira (5), Flávio Roscoe, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), como candidato ao Governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. A decisão foi tomada no último dia do prazo para formalização das candidaturas. Campanhase eleições

A escolha coloca o PL como cabeça de chapa na disputa majoritária em Minas e fortalece o palanque estadual para a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Antes da definição, o partido aguardava uma possível composição envolvendo o senador Cleitinho (Republicanos), mas, após a recusa do partido em conceder legenda para a disputa, as negociações não avançaram. Com o encerramento do prazo eleitoral, o PL confirmou a participação na corrida pelo governo mineiro.

Além de Flávio Roscoe, outro nome avaliado pela legenda foi o do ex-prefeito de Belo Horizonte e empresário Vittorio Medioli. A decisão final coube à Executiva Nacional do partido, com participação do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que optou pela indicação de Roscoe.

Os dois Flávios gravaram um vídeo divulgado nas redes sociais em que comentam a escolha e apresentam a proposta de união em torno da candidatura.

O PL ainda aguarda a definição do candidato a vice-governador para concluir a composição da chapa. Segundo informações apuradas pelo portal Em Tempo, o nome mais cotado é o do ex-prefeito de Patos de Minas e ex-presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão (Republicanos).