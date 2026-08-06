Reunião no NIC, em Hanoi - 3 de agosto

Com apoio do Sebrae Minas, comitiva participa de agenda técnica voltada à cooperação internacional nas áreas de semicondutores, inteligência artificial e manufatura avançada

O Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica (SINDVEL) iniciou, nesta segunda-feira (3), uma missão técnica ao Vietnã com o objetivo de fortalecer a competitividade e ampliar a autonomia tecnológica das empresas de Santa Rita do Sapucaí, principal polo brasileiro de tecnologia eletrônica. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae Minas e integra uma estratégia de aproximação com um dos ecossistemas asiáticos que mais crescem nos segmentos de microeletrônica, semicondutores, inteligência artificial e manufatura avançada.

A comitiva é formada pelo presidente do SINDVEL, Roberto de Souza Pinto, pela gestora do Sebrae Vale da Eletrônica, Myrian Sousa, e por empresários da região.

Segundo Roberto de Souza Pinto, a diversificação das parcerias internacionais é fundamental para fortalecer a indústria nacional.

"Ter alternativas além da China e desenvolver maior autonomia tecnológica é essencial para garantir sustentabilidade, segurança produtiva e competitividade para nossas empresas."

De acordo com o presidente do SINDVEL, a missão busca identificar oportunidades de cooperação nas áreas de microeletrônica, semicondutores, chips e memórias, criando condições para o desenvolvimento de tecnologias dedicadas, redução da dependência externa e fortalecimento da indústria brasileira de alta tecnologia.

Cooperação internacional

A programação teve início em Hanói, com visitas à Vietnam Electronics Industries Association (VEIA), à Embaixada do Brasil no Vietnã e à Foreign Investment Agency (FIA), órgão responsável pela atração de investimentos estrangeiros no país.

Os encontros proporcionaram uma visão estratégica do setor eletrônico vietnamita, do ambiente de negócios e das oportunidades de cooperação entre os dois países, aproximando os ecossistemas de inovação do Brasil e do Vietnã.

Durante reunião com o presidente da VEIA, Nguy?n V?n ?ông, que contou com a participação do vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Vietnã, Natã Oliveira, a delegação apresentou Santa Rita do Sapucaí como o "Vale da Eletrônica do Brasil", referência nacional em pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.

As instituições discutiram a criação de um mecanismo permanente de cooperação para estimular investimentos, transferência de tecnologia, missões empresariais e a aproximação entre empresas, universidades e centros de inovação dos dois países.

"Na era da Inteligência Artificial e da economia digital, a força de um país não depende apenas da tecnologia, mas também da capacidade de conectar comunidades empresariais, compartilhar conhecimento e inovar em conjunto", afirmou o presidente da VEIA.

Inovação e formação profissional

No segundo dia da missão, a delegação visitou o National Innovation Center (NIC), o Parque Tecnológico de Hoa Lac, a Vietnam National University (VNU) e a Hanoi University of Science and Technology (HUST).

As agendas permitiram conhecer o modelo vietnamita de integração entre governo, universidades e empresas, além de ampliar as discussões sobre pesquisa aplicada, inovação, formação de profissionais e desenvolvimento tecnológico.

Para a gestora do Sebrae Vale da Eletrônica, Myrian Sousa, os encontros demonstraram o potencial para futuras parcerias estratégicas.

"As reuniões evidenciaram o potencial para o estabelecimento de parcerias estratégicas, alinhadas às demandas de qualificação profissional, inovação tecnológica e fortalecimento do ecossistema de alta tecnologia do Vale da Eletrônica."

Segundo Roberto de Souza Pinto, o Vietnã demonstra forte interesse em ampliar investimentos e cooperação nas áreas de inteligência artificial e semicondutores.

"Esse cenário representa oportunidades para estreitar relações com ecossistemas de inovação, universidades, empresas de base tecnológica e instituições brasileiras interessadas em internacionalização e desenvolvimento tecnológico", afirmou.

O presidente do SINDVEL acrescentou que a missão também avalia a construção de uma agenda permanente para incentivar a participação de empresas do Vale da Eletrônica em feiras e eventos de tecnologia realizados no Vietnã, ampliando oportunidades de negócios, intercâmbio tecnológico e acesso a novos mercados.

A missão segue no país até o dia 12 de agosto, com novas visitas técnicas e reuniões institucionais voltadas à prospecção de oportunidades e ao fortalecimento das conexões entre o Vale da Eletrônica e o ecossistema tecnológico vietnamita.

Visita embaixada brasileira no Vietnã - 3 de agosto