COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Expocachaça reúne 2 mil rótulos em BH

Belo Horizonte recebe, a partir desta quinta-feira (6), a 35ª edição da Expocachaça, considerada a maior feira mundial dedicada à cachaça de alambique. O evento será realizado no CenterMinas Expo e reunirá cerca de 250 expositores de 18 estados brasileiros, que apresentarão mais de 2 mil rótulos, além de equipamentos, insumos, serviços e produtos ligados à cadeia produtiva do setor. A programação segue até sábado (8) e deve receber aproximadamente 25 mil visitantes. A expectativa da organização é movimentar cerca de R$ 30 milhões em negócios durante e após o evento. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/agenda-bh/2026/08/expocachaca-reune-2-mil-rotulos-gastronomia-e-cervejas-especiais-em-bh/

Viçosa faz distribuição de 800 quilos de alimentos

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) começou nesta terça-feira, 4, a distribuição de cerca de 800 quilos de legumes, frutas e verduras, além de ovos, para famílias cadastradas no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e entidades socioassistenciais do município. Em Viçosa, segundo a prefeitura, a Secretaria de Assistência Social tem sido responsável pela distribuição. Os alimentos foram adquiridos de 44 produtores cadastrados no PAA e cerca de 100 famílias serão beneficiadas. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/vicosa-promove-distribuicao-de-800-quilos-de-alimentos

Preço de combustível tem redução em Araguari

A Prefeitura de Araguari, por meio do Procon realizou, no dia 5 de agosto, uma pesquisa de preços dos combustíveis com o objetivo de acompanhar os valores praticados no município, ampliar a transparência para os consumidores e auxiliar na fiscalização de possíveis variações abusivas. O levantamento foi realizado em 35 postos de combustíveis de diferentes bandeiras, entre elas branca, Petrobras, Total Brasil, Shell, Ale e Ipiranga. Foram pesquisados os preços da gasolina comum e aditivada, etanol, diesel comum e diesel S10. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/pesquisa-da-prefeitura-aponta-queda-nos-precos-do-etanol-e-do-diesel-no-municipio/

Pouso Alegre debate Litigância Responsável

O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) apresentou, na terça-feira (4), em Pouso Alegre, o Programa de Promoção de Litigância Responsável. O encontro reuniu representantes da comunidade jurídica do Sul de Minas na sede da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A iniciativa faz parte de um giro promovido pela atual gestão do TRT-MG pelo interior do estado para apresentar o programa e ampliar o diálogo com advogados, magistrados, Ministério Público do Trabalho e demais integrantes do sistema de Justiça. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4549/trtmg-apresenta-programa-de-promocao-litigancia-responsavel-em-pouso-alegre

Uberaba tenta reduzir impactos da paralisação

A Prefeitura de Uberaba ampliou as articulações para enfrentar os impactos provocados pela hibernação gradual da unidade da Mosaic Fertilizantes, anunciada pela empresa no mês passado. Nesta quarta-feira (5), representantes do Poder Público, entidades do setor produtivo e lideranças da cadeia de fertilizantes participaram de mais uma reunião do Observatório Municipal de Segurança de Fertilizantes, criada para acompanhar o cenário e buscar alternativas que preservem empregos e investimentos na cidade. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/161101/prefeitura-intensifica-articulacoes-para-reduzir-impactos-da-paralisacao-da-mosaic-em-uberaba

Formiga reduz jornada de trabalho

A Câmara Municipal de Formiga aprovou em sua última reunião plenária um substitutivo que vai facilitar a vida de pais servidores públicos que possuem dependentes com necessidades especiais e precisam da concessão da redução da jornada de trabalho para atenção aos seus entes. A matéria estabelece que a concessão do benefício não dependerá da comprovação de dias, horários ou frequência em terapias especializadas, reconhecendo que a assistência prestada às pessoas com deficiência vai além dos simples atendimentos clínicos. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/camara-facilita-reducao-de-jornada-para-que-pais-possam-cuidar-de-filhos-especiais

Araxá recebe projeto da AML

A cidade de Araxá será a primeira do interior de Minas Gerais a receber a Academia Mineira de Letrinhas, projeto desenvolvido pela Academia Mineira de Letras para incentivar a leitura, a escrita e a criatividade entre crianças e adolescentes. A iniciativa contará com a participação de 45 estudantes da Escola Municipal de Aplicação Lélia Guimarães, que, ao longo deste semestre e do primeiro semestre de 2027, participarão de oficinas mensais ministradas por autores locais, regionais e estaduais. Em Araxá, o projeto é realizado em parceria com a Academia Araxaense de Letras. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/araxa-sera-a-1a-cidade-do-interior-a-receber-projeto-da-aml