COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Cooperativa recupera R$ 622 milhões do Funrural

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) começou a repassar, nesta quinta-feira, 6 de agosto, R$ 622 milhões a mais de 20 mil cooperados. A devolução dos recursos ocorre após a instituição obter uma vitória na Justiça contra a cobrança do Funrural sobre as exportações de café. Os valores, que vinham sendo depositados em juízo pela cooperativa ao longo de 11 anos enquanto o processo tramitava, serão creditados diretamente aos produtores rurais de forma proporcional ao volume de café entregue para exportação. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/cooxupe-inicia-devolucao-de-r-622-milhoes-a-cooperados-apos-vitoria-judicial-contra-cobranca-de-imposto-do-funrural

Flávio afirma que representa a direita

Indicado pelo PL para disputar o Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, o ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, afirmou nesta quinta-feira (6) que sua principal missão na campanha será impedir o retorno do PT e da esquerda ao comando do Estado. A declaração foi feita durante sua primeira entrevista coletiva como candidato. Roscoe lamentou a desistência do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) de concorrer ao Palácio Tiradentes, mas afirmou que aceitou o convite do PL para garantir que a direita tenha representação na disputa eleitoral. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/08/06/flavio-roscoe-diz-que-candidatura-busca-impedir-volta-do-pt-ao-governo-de-minas/

Cidade Futuro promove o “Vale em Rede”

Na próxima terça-feira (12), o Núcleo Cidade Futuro e outras 22 instituições culturais do Vale do Rio Doce realizam o “Vale em Rede”, um encontro para celebrar uma conquista histórica – a aprovação de 77% dos 52 projetos apresentados por eles no 2º ciclo estadual da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Marcado pela hospitalidade mineira – com um bom café da manhã – o encontro será realizado na sede da associação em Governador Valadares, e reunirá representantes das organizações contempladas, além de instituições parceiras e lideranças locais. Ao todo, R$ 1.185.000,00 serão destinados às instituições participantes, que irão aplicar os recursos em projetos culturais e sociais. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/cidade-futuro-promove-o-vale-em-rede-que-celebra-a-conquista-de-r-118-milhao-em-projetos-culturais-junto-a-pnab/

CMD amplia cuidado com diabéticos

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro lançou o programa Cuida Mais CMD Diabetes, que fortalece o atendimento especializado e multiprofissional às pessoas com diabetes. Uma das principais novidades é a oferta do FreeStyle Libre para pacientes com diabetes tipo 1 que atendam aos critérios clínicos, permitindo o monitoramento contínuo da glicose com mais praticidade, conforto e precisão. Nesta primeira etapa, o programa atenderá pacientes com diabetes tipo 1 e será ampliado gradativamente para alcançar mais pessoas. (Por Dentro)

https://www.jornalpordentro.com.br/cmd-amplia-cuidado-com-pacientes-diabeticos

Projeto de Itatiaiuçu selecionado em Prêmio

Itatiaiuçu está entre os municípios selecionados na edição 2026 do Prêmio Nacional Liga Steam. Um projeto desenvolvido pela professora Josilane Silva Antunes Chaves, com estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, foi selecionado entre as 150 iniciativas escolhidas em todo o país para a premiação, promovida pela Fundação ArcelorMittal. Intitulado “Horta Escolar Sustentável: uso do pseudocaule da bananeira para o cultivo de hortaliças com economia de água”, o projeto integra a categoria 1, destinada à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/projeto-de-itatiaiucu-e-selecionado-no-premio-nacional-liga-steam

Defesa Civil nas escolas de Teófilo Otoni

A Prefeitura de Teófilo Otoni, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Prevenção e Mobilidade Urbana, através da Diretoria de Prevenção, iniciou o projeto de Introdução à Disciplina de Defesa Civil nas Escolas Municipais de Tempo Integral. A aula inaugural foi realizada nesta segunda-feira (03), com o coordenador municipal de Defesa Civil, Evandro Alves, na Escola Municipal do São Cristóvão, e na Escola Municipal da Taquara. A iniciativa será ampliada para outras unidades da rede, incluindo escolas da zona rural. O projeto busca conscientizar crianças e adolescentes sobre prevenção de riscos, cidadania, proteção da vida e preservação do meio ambiente, formando uma cultura de responsabilidade e segurança desde cedo. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34636