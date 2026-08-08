COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Minas registra queda do analfabetismo

Minas Gerais registrou a menor taxa de analfabetismo na série histórica, 3,8%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua – Educação 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, na prática, são aproximadamente 652 mil mineiros com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever. Atualmente, o estado figura em 10º lugar no ranking das Unidades da Federação com as menores taxas de analfabetismo. Em todo o país, 8,4 milhões de cidadãos com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/opiniao/queda-do-analfabetismo-amplia-debate-sobre-desafios-da-educacao-em-minas/

Amams quer Norte na Rota da Fruticultura

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) intensificou a defesa de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Norte de Minas durante agenda institucional realizada em Brasília. Em reunião com o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a entidade solicitou oficialmente ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) a inclusão da região na Rota Nacional da Fruticultura, programa estratégico do Governo Federal voltado ao fortalecimento das cadeias produtivas. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/amams-solicita-inclusao-do-norte-de-minas-na-rota-nacional-da-fruticultura-e-reforca-defesa-pelo-avanco-do-projeto-jequitai/

Vinho do cerrado mineiro ganha destaque

A produção de vinhos no Cerrado Mineiro ganha cada vez mais destaque, impulsionada por iniciativas como a da Vinícola Bambini, em Patrocínio. Paula Bambini contou que o projeto nasceu do desejo da família de resgatar a tradição italiana de produzir vinhos. A ideia começou como um hobby do marido, descendente de italianos, que buscou aperfeiçoar a produção artesanal por meio da aquisição de equipamentos e do estudo de novas técnicas de cultivo. O grande avanço ocorreu após o contato com a tecnologia da dupla poda, desenvolvida para a produção de vinhos de inverno no Sul de Minas. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/vinicola-bambini-impulsiona-producao-de-vinhos-no-cerrado-mineiro

Fabriciano usa robô na limpeza urbana

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, em parceria com a ECP Engenharia, responsável pelos serviços de limpeza urbana no município, iniciou a utilização de um moderno robô roçadeira para reforçar os trabalhos de manutenção de áreas verdes, roçada e capina em diversos pontos da cidade. O equipamento, de fabricação italiana, representa uma das mais avançadas tecnologias disponíveis atualmente para serviços de manejo de vegetação.

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/gerais/fabriciano-reforca-limpeza-urbana-com-robo-rocadeira-de-alta-tecnologia/

Escolas Sesi abrem mais de 7 mil vagas

As Escolas Sesi estão com mais de 7 mil vagas abertas para o ano letivo de 2027 em diferentes regiões de Minas Gerais. As famílias interessadas têm até o dia 6 de setembro para realizar a inscrição pelo site oficial do Sesi-MG. O processo de admissão é aberto para toda a comunidade e não é exclusivo para filhos de trabalhadores da indústria. Para participar, o responsável deve acessar a plataforma, escolher a cidade e selecionar a unidade escolar de interesse. Na página de cada escola estão disponíveis informações como anos letivos oferecidos, número de vagas, contatos e o edital específico da unidade. (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br

Moradores denunciam expulsões no acampamento

Integrantes do acampamento “Maria da Conceição”, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado em Itatiaiuçu, na região dos Chaves, estão denunciando supostas práticas arbitrárias e ordens de despejo irregulares aplicadas pela coordenação local. O caso envolve moradores que ocupam a nova área do movimento na região dos Chaves, na divisa entre os municípios de Itatiaiuçu e Itaúna. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitauna.com.br/acampamento-do-mst-moradores-denunciam-expulsoes-e-abusos

Educação de Lafaiete recebe reconhecimento

Conselheiro Lafaiete foi reconhecido pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com o Selo Crescer Juntos: Município que Transforma o Futuro, na categoria Bronze, pelo trabalho desenvolvido para ampliar o acesso de crianças de 0 a 3 anos às vagas em creches. A certificação integra a edição 2026 da iniciativa promovida pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação (Caoeduc). Entre os 158 municípios participantes, apenas 22 atenderam aos critérios estabelecidos no edital e receberam a certificação nas categorias Ouro, Prata e Bronze. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/49942-educacao-infantil-de-lafaiete-recebe-reconhecimento-estadual-por-ampliar-vagas-em-creches