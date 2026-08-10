Iniciativas foram apresentadas durante reunião da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG, realizada nesta quarta-feira (5/8), em Belo Horizonte

A valorização da cadeia produtiva da comunicação em Minas Gerais foi destaque na reunião da Câmara da Indústria da Comunicação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), realizada nesta quarta-feira (5/8), na sede da entidade, em Belo Horizonte. Durante o encontro, foram apresentados o Prêmio Minas de Comunicação, iniciativa do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais (Sinapro-MG), e o Escadas Summit, evento dedicado ao mercado audiovisual.

Com agências, veículos, fornecedores, anunciantes e profissionais criativos distribuídos por diferentes regiões do estado, Minas Gerais reúne uma das cadeias de comunicação mais completas do país. As duas iniciativas apresentadas durante a reunião buscam ampliar a visibilidade dessa produção e fortalecer a integração entre os diferentes segmentos do setor.

Presidente da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG e também do Sindijori, Rodrigo Fernandes destacou a importância da união das entidades para promover e reconhecer o trabalho desenvolvido no estado.

“Iniciativas que valorizam a Comunicação em Minas Gerais, principalmente quando decorrentes de parcerias entre os sindicatos, serão sempre apoiadas pela nossa Câmara”, afirmou.

Fernandes também citou o reconhecimento conquistado recentemente pelo Portal Gerais, de Divinópolis, associado ao Sindijori.

“Nosso associado Portal Gerais de Divinópolis foi premiado em concurso recente pela qualidade do trabalho e tem melhorado a cada dia”, ressaltou.

Prêmio Minas de Comunicação

Durante o encontro, o presidente do Sinapro-MG, Gustavo Faria, realizou o pré-lançamento do Prêmio Minas de Comunicação, criado para reconhecer os melhores trabalhos de publicidade, marketing, design e mídia digital produzidos no estado.

A proposta é valorizar agências, profissionais e empresas de comunicação de Belo Horizonte, da Região Metropolitana e do interior de Minas Gerais.

“O objetivo é destacar a criatividade, a inovação e o talento das agências, profissionais e empresas de comunicação mineiras”, afirmou Faria.

Segundo o presidente do Sinapro-MG, o mercado mineiro possui relevância nacional e internacional e foi responsável por gerar mais de R$ 90 bilhões em novos negócios para empresas anunciantes no ano passado.

“Em escala, Minas movimenta valores e pessoas equivalentes a mercados nacionais inteiros de publicidade em países como Chile, Peru e Uruguai”, destacou.

Faria ressaltou ainda que o prêmio está ancorado na identidade cultural mineira e na tradição do estado de aliar criatividade, inovação, ética e qualidade na comunicação.

Audiovisual ganha espaço com Escadas Summit

Outro destaque da reunião foi a apresentação do Escadas Summit, feita pelo idealizador e diretor-geral do evento, Alexandre Felix. A primeira edição será realizada entre os dias 26 e 28 de agosto de 2026, em São Lourenço, no Sul de Minas.

Voltado à profissionalização e à conexão do mercado audiovisual brasileiro para além dos grandes centros, o encontro terá programação gratuita e atividades exclusivas para profissionais do setor. A agenda reunirá representantes do cinema, publicidade, televisão e políticas públicas em diferentes espaços da cidade.

“O Escadas Summit nasce da necessidade de criar pontes reais entre quem cria, quem estrutura e quem movimenta o audiovisual no Brasil. A gente fala muito sobre descentralização, mas ela só acontece quando existe conexão, formação e acesso ao mercado”, afirmou Alexandre Felix.

A proposta é transformar São Lourenço, tradicional destino turístico da Serra da Mantiqueira, em um espaço de encontro entre profissionais criativos e técnicos, videomakers, proprietários de produtoras e agências e agentes culturais de diferentes regiões do país.

Com a apresentação das duas iniciativas, a reunião reforçou a busca por maior integração, reconhecimento e desenvolvimento dos diferentes segmentos que compõem a indústria da comunicação em Minas Gerais.

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