Assinatura do Termo de Autocomposição contará com presença de autoridades e serviço de atendimento técnico aos municípios, no dia 18 de agosto, das 8h30 às 12h30

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), em parceria com a Copasa, o Governo de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios (AMM), promoverá o evento "Assinatura do Termo de Autocomposição – universalização do saneamento nos municípios: prazos e implicações". O objetivo é reunir prefeitos e gestores municipais para discutir os desafios relacionados ao cumprimento das metas legais de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Poderão participar representantes de 273 municípios envolvidos na Assinatura do Termo de Autocomposição.

Confira a lista AQUI.

https://api.portalamm.org.br/uploads/technical/munic%C3%A3%C2%ADpios-evento-dia-18-ago-2026-oficial-1785781617466-689171555.pdf

O evento será presencial, no dia 18 de agosto, das 8h30 às 12h30, no Auditório Vivaldi Moreira do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), na Avenida Raja Gabáglia, 1.315, em Belo Horizonte (MG).

Programação

8h30 – Credenciamento e café de boas-vindas

9h – Abertura

9h05 – Assinatura simbólica do Termo de Autocomposição

9h15 – Pronunciamentos: Durval Ângelo Andrade, Presidente do TCEMG

9h30 – Marília Carvalho de Melo, Diretora-Presidente da Copasa

9h40 – Pablo Ferraço Andreão, Dir. de Engenharia e Meio Ambiente da Copasa

9h50 – Lyssandro Norton Siqueira, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

10h – Lucas Vieira Lopes, Prefeito de Iguatama e Presidente da AMM

10h10 – Prefeito convidado

10h15 – Atendimento técnico aos municípios em salas de apoio para esclarecimento de dúvidas sobre a universalização do saneamento

12h – Encerramento

Faça a sua inscrição AQUI.

https://beta.sympla.com.br/evento/universalizacao-do-saneamento-nos-municipios-prazos-e-implicacoes/3517094