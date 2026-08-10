COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Obras do Aeroporto de Uberlândia chegam à ALMG

A ampliação do Aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato, uma das principais obras de infraestrutura executadas recentemente no Triângulo Mineiro, será alvo de debate na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Comissão de Segurança Pública realiza, na manhã desta terça-feira (11), uma audiência pública para discutir denúncias de atrasos nos pagamentos a fornecedores que atuaram na obra. Empresários que participaram da execução da obra relatam dificuldades para receber pelos serviços prestados. Segundo as denúncias que motivaram o pedido de audiência, empresas contratadas para diferentes etapas da ampliação afirmam que ainda aguardam o pagamento de valores considerados devidos. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/poder/obras-do-aeroporto-de-uberlandia-chegam-a-almg-apos-fornecedores-denunciarem-atrasos/

Guarda adotará pistolas 9 mm em Juiz de Fora

A Guarda Municipal de Juiz de Fora passará a utilizar uma pistola de fabricação nacional, calibre 9 mm, o mesmo que vem sendo adotado em parte do armamento da Polícia Militar de Minas Gerais. Apesar do anúncio da incorporação da Taurus TS9 aos equipamentos da corporação, o processo licitatório para a compra das armas padronizadas ainda está em andamento. Os acessórios que compõem o equipamento individual da Guarda Municipal, entretanto, já começaram a ser comprados. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/29-07-2026/guarda-municipal-adotara-pistolas-9-mm-compra-das-armas-ainda-depende-de-licitacao.html

Minas tem limite para cachês artísticos

O governador Mateus Simões sancionou a lei que estabelece limites para os gastos de prefeituras e do governo estadual com cachês artísticos em shows, festas e eventos culturais financiados com recursos públicos em Minas Gerais. O texto, publicado no Diário Oficial do Estado em 7 de agosto, é fruto do Projeto de Lei 5.764/26, de autoria do deputado estadual Antonio Carlos Arantes, em coautoria com o deputado Professor Cleiton, e aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). (Observo)

https://www.observo.com.br/limite-para-caches-artisticos-pagos-com-verbas-publicas-ja-esta-em-vigor-em-minas

16 nomes de Divinópolis têm candidaturas homologadas

A corrida eleitoral de 2026 começa a ganhar forma em Divinópolis e, com o final das convenções partidárias, 16 nomes ligados ao município já tiveram as candidaturas homologadas para a disputa por vagas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), na Câmara dos Deputados, no Senado e no Governo de Minas. Em Divinópolis, a lista reúne diferentes forças políticas e perfis. Entre os nomes já confirmados estão vereadores, deputado estadual, ex-prefeito, jornalista, professora, influenciadora e lideranças com atuação regional. (Jornal Agora)

https://agoracomvoce.com.br/noticia/16-nomes-de-divinopolis-ja-tem-candidaturas-homologadas-para-eleicoes

Araxá investe na reforma de escolas municipalizadas

A Prefeitura de Araxá está investindo aproximadamente R$ 1,2 milhão na reforma de cinco escolas municipalizadas, dando continuidade aos investimentos na infraestrutura da rede municipal de ensino. As melhorias fazem parte do cronograma de manutenção e revitalização das unidades escolares da rede municipal, com o objetivo de preservar o patrimônio público e proporcionar mais segurança, conforto e melhores condições para o ensino e a aprendizagem. Além de valorizar os espaços escolares, as intervenções contribuem para oferecer ambientes mais adequados ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/araxa-investe-r-12-milhao-na-reforma-de-5-escolas-municipalizadas

BH Airport deve superar 1,1 milhão de passageiros

O BH Airport deve movimentar cerca de 1,11 milhão de passageiros em agosto, entre embarques e desembarques. A previsão representa alta de 21,7% em relação ao mesmo mês de 2023 e crescimento de 1,6% na comparação com agosto de 2024. Entre janeiro e julho deste ano, o terminal já registrou 7,5 milhões de passageiros, volume 17,4% superior ao de 2019, período anterior à pandemia. Para atender ao aumento da demanda neste mês, estão previstos 105 voos extras, principalmente para Porto Seguro (BA), Parauapebas (PA) e Rio de Janeiro (RJ). (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/08/08/bh-airport-deve-superar-11-milhao-de-passageiros-em-agosto/