COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Centro de pesquisas recebe investimentos

A Usiminas investiu cerca de R$ 23 milhões, entre 2024 e 2026, na modernização do seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Os investimentos contemplaram equipamentos de última geração, que viabilizam tanto a disponibilização de novas técnicas de análise quanto a substituição de alguns equipamentos por modelos mais modernos. Desse total, aproximadamente R$ 3 milhões foram viabilizados por meio do Programa Finep 2030 Empresarial, iniciativa do Governo Federal voltada ao fortalecimento da cadeia automotiva. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/usiminas-investe-r-23-milhoes-na-modernizacao-do-centro-de-pesquisa-e-desenvolvimento/

Os números do abandono no Vale do Mucuri

Em maio de 2026, a grande mídia deu destaque ao fato de Ladainha ser o único município do Sudeste brasileiro entre as 20 piores cidades para se viver no país, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil. A informação, no entanto, repercutiu pouco na região. Um levantamento mais amplo, feito a partir dos mesmos dados pelo Núcleo de Pesquisas sobre Educação, Políticas e Cidadania da UFVJM, mostra que essa realidade não é exclusiva de Ladainha: 12 cidades do Vale do Mucuri aparecem entre as piores posições de Minas Gerais no índice. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34644

Pai de Santos Dumont foi o “Rei do Café”

Alberto Santos Dumont tem seu nome nos livros de história mundial. Entretanto, muitos desconhecem seu pai, figura importante no ramo cafeeiro durante o Brasil imperial. Henrique Dumont, conhecido como o “rei do café”, foi proprietário da maior e mais moderna fazenda da América Latina, contribuindo para a consolidação de Ribeirão Preto como a "capital do café" no final do século XIX. Natural de Diamantina, em Minas Gerais, Henrique era engenheiro de formação, graduado pela École Centrale de Paris, e começou a ganhar notoriedade em 1871, quando foi contratado para construir um barco a vapor a mando de Dom Pedro II, lançado no rio São Francisco. (Portal 14 B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=689110

Congonhas amplia ofertas para esporte

A Prefeitura de Congonhas vai ampliar a oferta de atividades esportivas gratuitas por meio do Programa Congonhas Mais Saudável. Serão implantados 40 novos núcleos esportivos em diferentes bairros e comunidades, que se somarão aos 32 espaços que já oferecem atividades à população. A expansão busca levar esporte e lazer para mais perto dos moradores, facilitando o acesso às atividades físicas e incentivando hábitos mais saudáveis. A programação contempla diferentes públicos, desde crianças até idosos, com modalidades como funcional, funcional adaptado para a terceira idade, funcional kids, futsal, ginástica, ritbox, skate, voleibol e zumba. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/49990-congonhas-ganha-40-novos-espacos-para-praticar-esportes

Fabriciano se destaca na educação

Coronel Fabriciano alcançou um resultado histórico na educação pública municipal. O município conquistou nota 6,6 nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, o melhor desempenho entre as cidades da Região Metropolitana do Vale do Aço e acima da média nacional, de 6,3. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação. O resultado também coloca o município no mesmo patamar da média alcançada por Minas Gerais, que foi de 6,6, reforçando a posição de destaque de Coronel Fabriciano no cenário educacional regional (Vox97)

https://vox97.com.br/noticia/26787/fabriciano-conquista-melhor-resultado-do-vale-do-aco-no-ideb-2025

Governador Valadares ganha novo fórum

A Comarca de Governador Valadares passou a contar, na última sexta-feira (7/8), com uma nova sede do Poder Judiciário local. O Fórum Doutor Joaquim de Assis Martins Costa foi inaugurado em solenidade conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Vicente de Oliveira Silva. O edifício foi projetado para ampliar a capacidade de atendimento da Comarca, que abrange os municípios de Alpercata, Frei Inocêncio, Governador Valadares, Marilac, Matias Lobato, Periquito, São Geraldo da Piedade e São José da Safira, reunindo uma população de mais de 290 mil habitantes. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/novo-forum-e-inaugurado-na-comarca-de-governador-valadares/