Programação de agosto reúne entregas e lançamentos nas áreas de tecnologia, qualificação, bem-estar, infraestrutura, crédito e atuação institucional

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG) celebra o Mês da Advocacia, em agosto, com uma agenda de entregas e lançamentos voltados ao fortalecimento e à modernização da profissão. As iniciativas incluem novos benefícios e serviços destinados a impactar diretamente a rotina dos profissionais em todo o estado.

A programação contempla áreas consideradas estratégicas para o exercício da advocacia, como tecnologia, qualificação profissional, saúde, bem-estar, infraestrutura, acesso ao crédito e atuação institucional.

Para o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, as ações representam uma nova etapa no processo de modernização da entidade e de valorização da advocacia mineira.

“A advocacia exerce uma função essencial para a democracia, para a garantia dos direitos e para o fortalecimento das instituições. Celebrar o Mês da Advocacia é reconhecer a relevância desses profissionais e, principalmente, entregar resultados concretos. Nossa gestão tem trabalhado para oferecer ferramentas que aumentem a competitividade, promovam inovação, garantam mais qualidade de vida e criem melhores condições para o exercício da profissão. Investir na advocacia é investir no acesso à Justiça e no desenvolvimento da sociedade”, afirma Chalfun.

Parceria contra o trabalho análogo à escravidão

No campo institucional, uma das ações previstas é a assinatura de uma parceria inédita entre a OAB-MG e a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais.

O acordo será firmado pelo presidente Gustavo Chalfun e pelo superintendente regional Carlos Calazans, durante a sessão do Conselho Pleno do dia 11 de agosto. A parceria estabelece ações conjuntas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão.

Infraestrutura e inteligência artificial

Outro destaque será a entrega da reforma do Auditório Albita, tradicional espaço da OAB-MG em Belo Horizonte destinado a cursos, palestras, seminários e eventos. A modernização amplia a estrutura disponível para atividades de formação continuada e integração entre a advocacia e a sociedade.

Na área de tecnologia, a entidade lançará uma parceria inédita com a Doze IA, empresa parceira da Think Technologies e da OpenAI que desenvolvem ações no setor de inteligência artificial no mercado brasileiro.

Além da disponibilização da tecnologia, a iniciativa prevê conteúdos exclusivos, tutoriais, treinamentos, eventos e programas de capacitação sobre o uso responsável da inteligência artificial na advocacia. A proposta é preparar escritórios e departamentos jurídicos para as transformações provocadas pela digitalização da atividade profissional.

Investimentos em saúde, bem-estar e crédito

Na área de saúde e qualidade de vida, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) amplia sua política de benefícios com uma parceria com o Wellhub, plataforma global de saúde e bem-estar.

Também será disponibilizada a Teleconsulta Einstein, com atendimento médico virtual 24 horas por dia por meio do aplicativo Meu Einstein.

A programação contempla ainda novidades na área financeira. Em parceria com o Sicoob Advocacia, a OAB-MG lança a OABCred, cooperativa de crédito voltada exclusivamente à advocacia.

Para Gustavo Chalfun, a incorporação de novas tecnologias, somada à ampliação da assistência oferecida à classe em diferentes áreas, faz parte da preparação dos profissionais para os desafios dos próximos anos.

Ao reunir ações de inovação, capacitação, assistência, infraestrutura e responsabilidade social, a OAB-MG transforma o Agosto da Advocacia em um período de celebração acompanhado de novas entregas para os profissionais de Minas Gerais.