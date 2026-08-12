COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Indústria mineira registra segunda queda

A produção da indústria de Minas Gerais recuou 1,3% em junho de 2026 na comparação com maio, marcando a segunda queda mensal consecutiva e acumulando retração de 3% em apenas dois meses. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda na produtividade impactou o crescimento do setor, que acumula alta de apenas 0,6% no primeiro semestre, permanecendo praticamente estável, enquanto o resultado nacional registra avanço de 1,5% no mesmo período. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/industria-minas-gerais-queda/

MP quer barrar Eduardo Cunha em MG

O Ministério Público Eleitoral (MPE), por meio da Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais, protocolou uma ação de impugnação ao pedido de registro de candidatura de Eduardo Cosentino da Cunha para o cargo de Deputado Federal. A peça foi apresentada nesta terça-feira (11/08) ao Tribunal Regional Eleitoral do estado. Conforme a acusação, o ex-parlamentar atuaria como líder de uma organização criminosa focada no direcionamento irregular e desvio de verbas do orçamento secreto, totalizando mais de R$ 6,15 milhões em 21 emendas da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados alocadas em municípios mineiros. (RCW TV)

https://www.rcwtv.com.br/noticia/ministerio-publico-eleitoral-pede-indeferimento-da-candidatura-de-eduardo-cunha-em-minas-gerais

Poço amplia ações sobre terras raras

A Prefeitura de Poços de Caldas ampliou as ações relacionadas aos projetos de exploração de terras raras no município. Nesta terça-feira (11), o prefeito Paulo Ney encaminhou ofícios à Fundação Estadual do Meio Ambiente, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Invest Minas, Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais. As medidas buscam ampliar o acompanhamento dos projetos, fortalecer o diálogo entre as instituições envolvidas e garantir que os interesses do município sejam considerados nas diferentes etapas do processo. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/08/12/prefeitura-amplia-acoes-sobre-terras-raras-e-reforca-atencao-a-populacao/

Nível de Furnas registra primeira queda do ano

O nível do Lago de Furnas registrou a primeira queda de 2026 após sete meses de recuperação. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o volume de água começou a recuar levemente em agosto, após uma sequência de alta registrada desde o início do ano. O reservatório começou 2026 abaixo da marca de 758 metros. A cota mínima de 762 metros foi alcançada somente no final de março, quando o nível passou a apresentar uma trajetória de recuperação. (Últimas Notícias)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/lago-de-furnas-registra-primeira-queda-do-ano-apos-sete-meses-de-recuperacao/

Patrocínio tem potencial de terras raras

O município de Patrocínio possui um relevante potencial para o setor mineral brasileiro devido à presença de elementos químicos conhecidos como terras raras em seu subsolo. Esses minerais possuem propriedades magnéticas, químicas, ópticas e elétricas de alta relevância e sem substitutos equivalentes na indústria global. Eles servem de matéria prima para a fabricação de telas de monitores, smartphones, radares, mísseis, lasers, satélites e aviões de combate. O grupo é formado por 17 elementos químicos, incluindo materiais com propriedades radioativas como o urânio e também o tório. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/mineracao-levantamento-aponta-expressivo-potencial-de-minerais-e-terras-raras-em-patrocinio

Registrada queda na vazão do Rio Uberaba

A queda na vazão do Rio Uberaba levou a Codau a iniciar, nesta quarta-feira (12), a montagem do sistema de transposição do Rio Claro. A medida busca reforçar a disponibilidade de água diante da redução registrada no principal manancial responsável pelo abastecimento da cidade. Na terça-feira (11), a vazão do Rio Uberaba estava em 1.335 litros por segundo (l/s). Na última semana, o volume registrado era de aproximadamente 1.930 l/s. A diferença representa uma redução de cerca de 31% em relação ao patamar anterior. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/161594/queda-na-vazao-do-rio-uberaba-leva-codau-a-iniciar-transposicao-do-rio-claro

Câmara de Varginha vai julgar vereador

A Câmara Municipal de Varginha realiza, nesta quinta-feira (13), uma sessão extraordinária no plenário do Legislativo para o julgamento do processo político-administrativo instaurado contra o vereador Bruno Leandro de Souza. A convocação ocorreu após o encerramento da instrução processual pela Comissão Processante e a emissão do Parecer Final, dando cumprimento ao rito estabelecido pela legislação. O processo, cuja natureza e motivação não foram detalhadas pela assessoria da Câmara, segue os trâmites legais previstos para a apuração de infrações político-administrativas cometidas por agentes públicos municipais. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/c%C3%A2mara-de-varginha-realiza-sess%C3%A3o-extraordin%C3%A1ria-para-julgamento-de-vereador-nesta-quinta-feira