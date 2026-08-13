CNC defende concorrência leal para fortalecer ambiente de negócios

A defesa de um ambiente de negócios mais equilibrado, com concorrência leal, combate à ilegalidade e maior segurança para empresas e trabalhadores, esteve no centro do Seminário Pacto pela Ordem e Progresso, realizado na terça-feira (11), em Brasília. Promovido pela Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN), com apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e do Instituto Unidos Brasil (IUB), o encontro reuniu parlamentares, empresários e especialistas para discutir os impactos da concorrência desleal, da informalidade e da violência sobre a economia brasileira.

Representando a CNC, presidida por José Roberto Tadros, o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, participou do painel sobre concorrência leal e defendeu regras mais equilibradas para as empresas que atuam formalmente no país. Segundo dados apresentados pela CNC, o comércio ilegal provoca perdas anuais de R$ 179,2 bilhões em vendas formais do varejo e de R$ 74,8 bilhões em arrecadação tributária.

Para Donato, combater a ilegalidade exige uma ação coordenada entre competitividade, aperfeiçoamento tributário, fiscalização, inteligência e segurança jurídica. O dirigente também chamou atenção para os efeitos do mercado ilegal sobre a segurança pública, ao destacar que a atividade pode alimentar financeiramente organizações criminosas.

Outro ponto abordado foi a isonomia tributária nas operações de comércio eletrônico internacional. De acordo com estudo da CNC, a tributação das importações de pequeno valor contribuiu para redirecionar, em média, R$ 2,88 bilhões por mês ao varejo nacional, com impacto positivo sobre diferentes segmentos e a preservação estimada de 98,9 mil empregos formais.

O seminário também discutiu os efeitos da violência sobre a atividade produtiva. Custos maiores com logística, transporte de cargas, operação das empresas e investimentos mostram que segurança pública e ambiente de negócios estão cada vez mais conectados. A programação marcou o início de uma série de debates da Frente Parlamentar voltados ao aperfeiçoamento das condições para empreender, investir e gerar empregos no Brasil.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, que abrange mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade. Outra importante atribuição da Fecomércio MG é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários, empresários e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Desde 2022, a Federação tem se destacado na agenda pública, promovendo discussões sobre a importância do setor para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. A Fecomércio MG trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor em âmbito municipal, estadual e federal. A Federação busca melhores condições tributárias para as empresas e celebra convenções coletivas de trabalho, além de oferecer benefícios que visam o fortalecimento do comércio. Com 87 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida dos cidadãos e impulsionar a economia mineira.