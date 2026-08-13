COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Radares aplicam mais de 75 mil multas em JF

Só no primeiro semestre de 2026, foram registradas 113.637 multas em Juiz de Fora – 75.517 delas por radares, o que representa aproximadamente 66,46% do total, ou cerca de duas a cada três. As demais são aplicadas por agentes de trânsito. Conforme a PJF, foram arrecadados R$ 14.723.262,67, enquanto R$ 17.056.847,98 dos recursos foram aplicados em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento e fiscalização, educação de trânsito e repasse ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/13-08-2026/radares-em-juiz-de-fora-multas.html

UFV baterá recorde de maior doce do mundo

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) já entra para a história brasileira e mundial ao alcançar a marca de 100 anos de existência em 2026. Como se não bastasse atingir este marco, a instituição ainda pretende bater outro recorde: o de maior doce de leite do mundo, registrado no Guinness World Records. O evento será realizado às 10 horas do dia 29 de agosto, no Gramado das Quatro Pilastras, e integra a programação do seu centenário, junto a outras diversas iniciativas promovidas ao longo deste ano. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/ufv-batera-recorde-de-maior-doce-do-leite-do-mundo-no-seu-centenario

Ouro Preto oferece atendimento oftalmológico

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto concluiu mais uma etapa do projeto Visão para Todos, iniciativa que levou atendimento oftalmológico especializado para moradores da sede, dos distritos e das comunidades do município. Ao todo, 7.140 atendimentos foram realizados durante a execução do projeto. Os atendimentos contemplaram consultas oftalmológicas, avaliação clínica, exames e encaminhamentos para continuidade do tratamento, quando necessário. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/projeto-visao-para-todos-ultrapassa-7-mil-atendimentos-oftalmologicos-em-ouro-preto/

Valadares reforça atendimento na saúde

A Prefeitura de Governador Valadares deu mais um passo no reforço da estrutura de saúde do município ao formalizar, por meio de decreto, a incorporação temporária de parte da estrutura do Hospital Nossa Senhora das Graças à rede de atendimento municipal. A iniciativa amplia a oferta de leitos disponíveis para a população, em um momento de forte demanda assistencial, com início planejado para garantir segurança e qualidade no atendimento. (Jornal da Cidade)

https://jornaldacidadevalesdeminas.com/prefeitura-reforca-saude-com-hospital-nossa-senhora-das-gracas/

Projeto Resgatando Vidas busca apoio em Patos

Uma iniciativa que começou com a distribuição de alimentos e palavras de conforto a pessoas em situação de rua ganhou força ao longo dos anos e passou a alcançar também pessoas em processo de ressocialização e crianças em situação de vulnerabilidade na África. O Projeto Resgatando Vidas, criado em 2014, busca novos parceiros para manter e ampliar as ações realizadas. O projeto nasceu em Patos de Minas a partir do desejo de levar alimento e apoio espiritual às pessoas em situação de rua. (Patos Notícias)

https://patosnoticias.com.br/projeto-resgatando-vidas-busca-apoio-para-ampliar-acoes/

Caeté faz festa da Padroeira

A tradicional festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira de Caeté, entra em sua reta final nesta semana, reunindo programação religiosa e atrações culturais. O ponto alto das comemorações será no sábado, 15 de agosto, Dia da Padroeira, com celebrações ao longo de todo o dia, procissão luminosa, coroação e encerramento da festa. No sábado, 15 de agosto, Dia da Padroeira de Caeté, a programação começa cedo, com alvorada festiva pelas ruas no entorno da Matriz, às 5 horas. Às 6h ocorre a abertura das portas da Igreja Matriz e celebração eucarística. (Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/festa-da-padroeira-de-caete-entra-na-reta-final-com-fe-tradicao-e-shows/

Itatiaiuçu ganha Posto Avançado de Conciliação

Moradores de Itatiaiuçu passam a contar com uma nova alternativa para resolver conflitos sem a necessidade de iniciar imediatamente um processo judicial. Foi inaugurado na manhã da segunda-feira, 10, o Posto Avançado de Atendimento Pré-Processual, unidade criada em parceria entre a Prefeitura de Itatiaiuçu e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Itaúna. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/itatiaiucu-ganha-posto-avancado-de-conciliacao