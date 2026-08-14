COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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DNIT contrata nova ponte na BR-365

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contratou, em caráter emergencial, a reconstrução da ponte sobre o Rio das Velhas, localizada no km 141,3 da BR-365, entre os municípios de Várzea da Palma e Pirapora. A obra terá investimento de R$ 56,9 milhões e será executada pela Sociedade Geral de Empreitadas Ltda., após dispensa de licitação autorizada diante do comprometimento estrutural da travessia. A situação de emergência foi oficializada após laudos técnicos apontarem perda progressiva da rigidez da estrutura e acelerado processo de deterioração. (Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/dnit-contrata-nova-ponte-na-br-365/

Aumenta a crise na saúde de Ipatinga

A rede de saúde de Ipatinga enfrenta um cenário de crise nesta quinta-feira (13). O aumento expressivo dos atendimentos relacionados a síndromes respiratórias se soma à demanda habitual dos serviços e levou diferentes unidades a operar no limite ou acima da capacidade. A situação envolve a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Hospital Municipal Eliane Martins e o Hospital Márcio Cunha (HMC), evidenciando que a alta procura não está concentrada em apenas um ponto da rede. A UPA 24h registra 180,95% de ocupação nos leitos de observação e internação. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5938/crise-na-saude-de-ipatinga-aumento-de-casos-respiratorios-leva-a-superlotacao-de-hospitais-e-unidades-de-saude

Câmara de Varginha absolve vereador

A Câmara Municipal de Varginha realizou, na manhã desta quinta-feira (13), uma sessão extraordinária para julgar o processo político-administrativo instaurado contra o vereador Bruno Leandro de Souza. O julgamento transcorreu sob rigoroso rito regimental, com a presença de todos os 15 parlamentares titulares e de quatro suplentes convocados especialmente para a ocasião. Ao final dos trabalhos, o plenário aprovou por unanimidade o relatório final da Comissão Processante, que recomendava o arquivamento da denúncia, resultando na absolvição do edil e no encerramento definitivo do procedimento disciplinar. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/c%C3%A2mara-de-varginha-absolve-vereador-bruno-leandro-por-unanimidade-em-sess%C3%A3o-extraordin%C3%A1ria

Muriaé terá Jornada Jurídica

Na próxima semana, entre os dias 17 e 19/08, o curso de Direito da FAMINAS realiza mais uma edição da Jornada Jurídica, evento que aproxima estudantes de profissionais com diferentes trajetórias de atuação e coloca em debate temas atuais da área. A palestra de abertura, na segunda-feira (17/08), será conduzida pela advogada criminalista Florence Rosa, que abordará o tema "Tribunal do Júri: técnica, estratégia e atuação prática". Florence teve, entre os trabalhos recentes de repercussão nacional, participação na defesa de Monique Medeiros durante o julgamento do caso Henry Borel. (Gazeta de Muriaé)

https://gazetademuriae.com.br/noticia/detalhe/16339/jornada-juridica-da-faminas-reunira-nomes-de-destaque-do-direito-nacional-

Araxá recebe do TJMG “botões do Pânico”

A Comarca de Araxá, deu um passo decisivo no fortalecimento do combate à violência contra a mulher. A entrega das primeiras Unidades Portáteis de Rastreamento (UPR), popularmente conhecidas como botões do pânico, ocorreu no Fórum Tito Fulgêncio, em ato conduzido pelo juiz da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude, Dimas Ramon Esper. A medida marca um avanço tecnológico na execução das medidas protetivas no município e coincide com o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência de gênero. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/araxa-recebe-do-tjmg-botoes-do-panico-para-mulheres-vitimas-de-violencia

‘Cruz de Todos os Povos’ a procura de ajuda

O projeto da Cruz de Todos os Povos em Divinópolis entrou em uma etapa decisiva para viabilizar a conclusão do monumento. Durante pronunciamento na Câmara Municipal, o presidente da Associação Terra de Deus, José Geraldo, solicitou o apoio dos vereadores para a destinação de emendas impositivas. Consequentemente, a mobilização pretende levantar os valores necessários para finalizar os trabalhos no canteiro de obras, que já duram mais de dez anos no município. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/cruz-de-todos-os-povos-em-divinopolis-busca-recursos-etapa-final/

Paraíso terá corrida de São João

São Sebastião do Paraíso recebe neste domingo, 16, a 37ª Corrida de São João, uma das mais tradicionais provas do calendário esportivo do município. A largada será às 7 horas, com percursos de 5 km e 10 km e participação de atletas locais, nacionais e internacionais. Pela primeira vez, a Corrida de São João integra o calendário da Federação Mineira de Atletismo e conquistou o selo bronze do Permit da Confederação Brasileira de Atletismo, resultado do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221848