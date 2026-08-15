COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Carros elétricos terão isenção em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia publicou Decreto com nova norma cria vagas exclusivas de estacionamento voltadas para a recarga de carros elétricos em Uberlândia. Além disso, o documento garante que os motoristas fiquem isentos da tarifa da Zona Azul Udi enquanto o automóvel estiver recarregando na rede pública. A medida altera diretamente o regulamento do estacionamento rotativo da cidade. Dessa forma, os pontos destinados aos modelos com tecnologia plug-in terão regramento próprio. (O Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/cotidiano/carros-eletricos-terao-isencao-na-zona-azul-enquanto-carregam-em-uberlandia/

Recolhimento de animais judicializado em Manhuaçu

O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma Ação Civil Pública para obrigar o município de Manhuaçu e o estado de Minas Gerais a adotarem medidas permanentes para recolher, transportar, guardar e dar destinação adequada a cavalos e outros animais de grande porte encontrados soltos em vias públicas, estradas e rodovias. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, o problema é acompanhado desde 2022. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/policia/mp-aciona-justica-para-garantir-recolhimento-de-cavalos-em-manhuacu/

Mercado de trabalho de Minas avança

O mercado de trabalho de Minas Gerais apresentou melhora no segundo trimestre de 2026. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisados pela Gerência de Economia da FIEMG, a taxa de desemprego no estado caiu para 3,8%, ante 5% nos três primeiros meses do ano. O resultado representa uma redução de 1,2 ponto percentual no trimestre. No Brasil, a taxa de desemprego recuou de 6,1% para 5,4% no mesmo período, uma queda de 0,7 ponto percentual. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/08/15/mercado-de-trabalho-de-minas-gerais-avanca-no-segundo-trimestre-de-2026/

BH Airport: 12 anos com R$ 1,4 bilhão investido

O BH Airport completou 12 anos de concessão em 12 de agosto de 2026 com R$ 1,4 bilhão em investimentos acumulados desde 2014. Segundo a concessionária, o período foi marcado pela ampliação da infraestrutura, aumento da conectividade aérea e desenvolvimento das operações de passageiros e cargas em Minas Gerais. Ao longo dos 12 anos, o terminal mineiro movimentou 131,5 milhões de passageiros. Em 2026, passou a oferecer 65 destinos domésticos regulares, alcançando 26 das 27 capitais brasileiras e outros 15 aeroportos regionais. (MG Turismo)

https://mgturismo.com.br/bh-airport-completa-12-anos/

Professor da UFV vence prêmio nacional

O professor da Universidade Federal de Viçosa e pesquisador Paulo Cesar Stringheta foi um dos vencedores da terceira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. Ele foi premiado pelo livro: "Antocianinas: explorando cores, reações químicas, estabilidade, extração, biodisponibilidade e benefícios à saúde", escrito em parceria com Paulo Anna Bobbio. O trabalho disputou na categoria “Ciência de Alimentos e Nutrição” e reúne mais de três décadas de estudos sobre as antocianinas, compostos bioativos responsáveis pela coloração de diversos frutos e alimentos e pesquisados por suas propriedades antioxidantes e potenciais benefícios à saúde. (Folha da Mata)

https://www.folhadamata.com.br/professor-da-ufv-vence-maior-premio-nacional-de-literatura-cientifica

Apostas causam endividamento em Uberaba

O dinheiro perdido em apostas on-line pode desencadear um ciclo de dívidas que ultrapassa o orçamento mensal e chega ao patrimônio dos jogadores. Em Uberaba, profissionais de saúde mental já acompanham casos de pessoas que comprometeram salários, recorreram a empréstimos e até colocaram imóveis e veículos em risco para tentar recuperar os valores perdidos. O psicólogo Sérgio Marçal, da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, afirma que a compulsão por bets já chega à rede pública da cidade. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/cidade/vicio-em-apostas-on-line-causa-endividamento-grave-em-uberaba-1.656951

Lafaiete fortalece pequenos negócios

A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete vai selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que irá desenvolver ações voltadas ao crescimento econômico do município. O investimento previsto é de R$ 758.013,56. A parceria terá como foco o fortalecimento do empreendedorismo, especialmente entre microempreendedores individuais, microempresas e pequenos negócios, além de iniciativas de qualificação produtiva, economia criativa e turismo cultural sustentável. (Correio da Cidade)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/50071-com-investimento-de-rs-758-mil-lafaiete-abre-selecao-para-fortalecer-pequenos-negocios-e-turismo