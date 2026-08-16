Summit Mulheres nas Profissões reúne 15 mil participantes e mais de 100 palestrantes em São Paulo; no Vale do Jequitinhonha, programa Dona de Mim alia microcrédito, capacitação e apoio para ampliar oportunidades para mais de 2 mil mulheres
- Agência Minera Brasil
Mais de 100 palestrantes, 15 mil participantes e dois dias de debates dedicados ao papel e ao futuro das mulheres no mercado de trabalho. O Summit Mulheres nas Profissões, promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil nos dias 4 e 5 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, colocou em evidência temas como carreira, empreendedorismo, liderança, autonomia financeira e participação feminina na construção de novos caminhos para a sociedade.
O encontro também contou com as participações de Marina Silva e Simone Tebet, que abordaram a liderança feminina na política.
Mais do que reunir mulheres de diferentes áreas para compartilhar experiências, o Summit abriu espaço para iniciativas que procuram transformar esses conceitos em ações concretas. Entre elas está o Dona de Mim, programa criado pelo Grupo Mulheres do Brasil para estimular o empreendedorismo feminino e que ganhou uma experiência própria no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, por meio de uma parceria com a Sigma Lithium.
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A dimensão do encontro impressionou Lígia Pinto, vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Sigma Lithium. Segundo ela, a capacidade de mobilização demonstra a força da união das mulheres em torno de uma agenda comum.
“Eu achei incrível que, em três meses, a Luiza teve a ideia, conseguiu o lugar e nós demos conta de colocar 15 mil pessoas aqui, trocando ideias em horário de expediente.”
Para Lígia, o resultado demonstra a disposição das participantes em discutir não apenas questões profissionais, mas também o papel das mulheres na construção do país.
Empreendedorismo como caminho para autonomia
O Dona de Mim nasceu dentro do Grupo Mulheres do Brasil, movimento que reúne quase 140 mil mulheres e atua em diferentes frentes.
“O Dona de Mim é uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, que hoje tem quase 140 mil mulheres. É um movimento de mulheres que trabalha em diversas frentes, suprapartidária, que nasce muito da união das mulheres para trabalhar em várias frentes”, explica Lígia.
Entre essas áreas está o empreendedorismo feminino. A proposta é utilizar o acesso a recursos, capacitação e outras ferramentas como instrumentos para ampliar a autonomia das participantes.
“O Dona de Mim surge dessa ideia de que as mulheres podem empreender e é uma opção para elas, para a autonomia financeira, para combater a violência e enfrentar tantas questões. E deu certo.”
A iniciativa chegou ao Vale do Jequitinhonha por meio da parceria entre o Grupo Mulheres do Brasil e a Sigma Lithium e passou a incorporar características e necessidades específicas das mulheres da região.
- Vale do Jequitinhonha como território de transformação
Ao comentar os projetos desenvolvidos pela organização, Alessandra Segantin, CEO do Grupo Mulheres do Brasil, ressaltou a importância do Vale do Jequitinhonha dentro da atuação do movimento.
“O Grupo Mulheres do Brasil tem mais de 200 projetos andando simultaneamente, mas o Vale do Jequitinhonha é o do coração.”
A relação com a região também foi construída por meio da presença e do contato direto com as participantes.
“Já estive lá três vezes e tenho uma paixão especial por todas aquelas mulheres.”
No território, o Dona de Mim passou a combinar microcrédito, acompanhamento, formação e mentoria, criando uma estrutura destinada não apenas à abertura de pequenos negócios, mas também à construção de autonomia.
- Mulheres donas das próprias escolhas
Dani Chaves, coordenadora do Dona de Mim no Vale do Jequitinhonha, acompanha de perto o desenvolvimento das participantes e afirma que os resultados começam a aparecer após um processo contínuo de apoio.
“É maravilhoso tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem plantado e agora está florescendo.”
Segundo Dani, uma das características do programa é reconhecer capacidades que já existem entre as mulheres e criar condições para que elas possam desenvolvê-las.
“São mulheres incríveis, habilidosas, mulheres aguerridas, mulheres de muita fé e que têm muitas habilidades e que, no programa, elas têm se descoberto.”
Para a coordenadora, as transformações proporcionadas pelo projeto ultrapassam a dimensão financeira.
“Elas têm construído essa nova versão, donas de si, donas do seu negócio, de suas ideias, de suas vontades. Então, tem sido incrível esse processo.”
- Mais do que microcrédito
A parceria com a Sigma Lithium levou ao Vale do Jequitinhonha um modelo de microcrédito no qual os recursos permanecem no fundo e podem beneficiar sucessivamente novas empreendedoras da região.
A empresa realiza o aporte e, à medida que as próprias participantes devolvem os recursos, o mecanismo continua funcionando. Dessa forma, o investimento inicial pode se multiplicar ao longo do tempo e alcançar outras mulheres.
Atualmente, o programa reúne mais de 2 mil mulheres, acompanhadas por meio de mentorias e programas de formação. A expectativa é alcançar 3 mil participantes no próximo ano.
A experiência no Vale também ampliou a compreensão sobre o que significa apoiar uma empreendedora. O acesso ao dinheiro é uma das ferramentas, mas o programa também trabalha para que as participantes identifiquem suas vocações e transformem habilidades em atividades capazes de gerar renda.
Segundo Lígia Pinto, a nova fase do Dona de Mim pretende aprofundar essa capacidade de escuta e ampliar a presença territorial, chegando a mulheres que estão fora dos centros urbanos onde o acesso ao programa é mais fácil.
A proposta é levar formação e acompanhamento diretamente às comunidades rurais de Araçuaí e Itinga.
“Essa nova fase é mais qualitativa, de entender onde estão as mulheres com vontade de empreender”, afirma Lígia.
A experiência apresentada durante o Summit demonstra como uma agenda discutida em um grande evento nacional pode assumir outra dimensão quando encontra territórios, pessoas e iniciativas capazes de transformar conceitos em ações.
No Vale do Jequitinhonha, o empreendedorismo feminino vem sendo trabalhado não apenas como alternativa de geração de renda, mas também como instrumento de autonomia, fortalecimento de redes e construção de novas possibilidades para as mulheres da região.
A combinação entre crédito, conhecimento, escuta e apoio faz com que o Dona de Mim ultrapasse a oferta de microcrédito e avance na formação de uma rede em que a autonomia conquistada por uma mulher pode abrir oportunidades para muitas outras.