Três equipes da Rede e-Tec do Sistema Faemg Senar subiram ao pódio na categoria Subsequente da competição realizada em Uberaba

Estudantes da Rede e-Tec do Sistema Faemg Senar conquistaram ouro, prata e bronze na 15ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap), realizada entre os dias 3 e 8 de agosto, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em Uberaba. As três equipes mineiras ocuparam o pódio da categoria Subsequente.

O primeiro lugar ficou com a equipe Mimosa, Malhada e Mansinha, do polo de Conselheiro Lafaiete. O grupo é formado pelas estudantes do curso técnico em Agronegócios Nathália Camila de Souza, Laura Pereira Valois e Késia Martinelli de Souza, sob orientação de Vilma Matias.

Além da medalha de ouro por equipe, Nathália Camila de Souza alcançou a maior pontuação individual entre todos os participantes da categoria.

“Foi uma grande surpresa. Todos se saíram bem, então a gente não sabia quem iria vencer. Ficamos muito felizes com o resultado”, contou Nathália.

A etapa presencial da Obap reuniu 250 estudantes e professores de 19 estados brasileiros, além de participantes da Argentina, Colômbia e Paraguai. Na categoria Subsequente, 11 equipes participaram da disputa, sendo seis representantes do Senar Minas.

Para o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior, o resultado evidencia a contribuição da educação técnica para a formação de profissionais preparados para atuar na agricultura e na pecuária.

“Esse resultado reafirma a excelência da Formação Técnica e o compromisso do Sistema com a Educação Profissional. Nossos alunos se empenharam e demonstraram o conhecimento adquirido. Aos Sindicatos dos Produtores Rurais e aos parceiros que acreditaram e contribuíram para tornar essa participação uma realidade, o nosso agradecimento. Destacamos o trabalho dos coordenadores e orientadores pela excelente condução. Aos alunos, razão de ser dos cursos técnicos, nossas congratulações pela grandeza do resultado alcançado.”

Senar Minas domina pódio da categoria

A medalha de prata ficou com a equipe Potência Rural, do polo de Corinto. Os estudantes do curso técnico em Zootecnia Gabriel de Moura Pereira, Fabiane Almeida de Jesus e Patrícia Alves da Fonseca, orientados por Michele Almeida Moreira, conquistaram o segundo lugar.

Para Gabriel, a premiação representa mais do que o desempenho obtido nas provas.

“Essa premiação não significa somente o resultado de uma prova. Ela mostra que tudo é possível, basta a gente querer”, afirmou.

O bronze também ficou com o Senar Minas. A equipe Aliança Agro Verde, do polo de Viçosa, conquistou a terceira colocação. O grupo é formado pelas estudantes do curso técnico em Agronegócio Juliana Cortes, Raquel de Souza e Liliane da Rocha Gomes, sob orientação de Kelsen de Andrade Nether.

“Temos muito orgulho e felicidade pessoal e por representar o Senar Minas”, disse Liliane.

A coordenadora de Educação Formal do Sistema Faemg Senar, Tércia Almeida, destacou que o desempenho alcançado demonstra a qualidade da formação técnica e o envolvimento de estudantes, professores e orientadores no processo de aprendizagem.

“A Obap é uma oportunidade para os alunos desenvolverem conhecimentos técnicos, vivenciarem desafios semelhantes aos do mercado de trabalho e fortalecerem competências como liderança, trabalho em equipe e resolução de problemas”, destacou.

Olimpíada estimula conhecimentos sobre o agro

Organizada pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), a Olimpíada Brasileira de Agropecuária é uma competição nacional que busca despertar o interesse dos jovens pelas ciências agrárias e pelo agronegócio.

A disputa envolve conhecimentos relacionados à produção agrícola e pecuária, sustentabilidade e aplicação de tecnologias no campo. Para os estudantes da Rede e-Tec, a competição também representa uma oportunidade de aplicar, em situações práticas, os conhecimentos adquiridos durante a formação.

Rede e-Tec

A Rede e-Tec do Sistema Faemg Senar oferece formação técnica gratuita de nível médio, com aulas a distância e atividades práticas presenciais realizadas nos polos regionais. A iniciativa busca preparar trabalhadores e produtores para diferentes áreas do setor agropecuário.

Atualmente, Minas Gerais possui 27 polos de ensino e oferece sete cursos técnicos: Agronegócio, Agropecuária, Agricultura, Floresta, Fruticultura, Zootecnia e Segurança no Trabalho. Cada formação tem duração de dois anos.