Eleições 2026

Encontro em Belo Horizonte integra agenda de Flávio Bolsonaro em Minas e contará com a participação de Domingos Sávio, Nikolas Ferreira, Bruno Engler e outras lideranças estaduais do partido

O Partido Liberal (PL) oficializa, nesta segunda-feira (17), a candidatura do empresário e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe, ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O lançamento será realizado às 19h, no Ginásio do Mackenzie Esporte Clube, em Belo Horizonte.

A chapa será formada por Roscoe e pela vereadora de Uberaba Ellen Miziara, presidente do PL Mulher, anunciada nesta semana como candidata a vice-governadora.

O evento contará com a presença de Flávio Bolsonaro, candidato do partido à Presidência da República. O presidenciável cumpre agenda em Minas Gerais nesta segunda-feira, começando por Juiz de Fora, onde participa de um ato com lideranças e apoiadores durante a manhã. Na sequência, segue para a capital mineira para participar do lançamento da candidatura de Roscoe.

A apresentação oficial da chapa terá ainda a participação de lideranças do PL em Minas Gerais, entre elas os deputados Domingos Sávio, Nikolas Ferreira e Bruno Engler.

O encontro marca a entrada oficial de Flávio Roscoe na disputa pelo governo mineiro e integra a mobilização do PL no estado para as eleições de 2026.

Serviço

Lançamento da campanha “Flávio em Minas. Minas é Flávio”

Data: 17 de agosto de 2026, segunda-feira

Horário: 19h

Local: Ginásio do Mackenzie Esporte Clube

Endereço: Rua Benvinda de Carvalho, s/n, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte (MG)

Credenciamento de imprensa

Profissionais de imprensa devem realizar o credenciamento até as 12h desta segunda-feira (17) pelo e-mail imprensa22mg@gmail.com.

Informações para a imprensa:

Janaina Rochido

(31) 99106-8039