Eleições 2026
Encontro em Belo Horizonte integra agenda de Flávio Bolsonaro em Minas e contará com a participação de Domingos Sávio, Nikolas Ferreira, Bruno Engler e outras lideranças estaduais do partido
O Partido Liberal (PL) oficializa, nesta segunda-feira (17), a candidatura do empresário e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flávio Roscoe, ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O lançamento será realizado às 19h, no Ginásio do Mackenzie Esporte Clube, em Belo Horizonte.
A chapa será formada por Roscoe e pela vereadora de Uberaba Ellen Miziara, presidente do PL Mulher, anunciada nesta semana como candidata a vice-governadora.
O evento contará com a presença de Flávio Bolsonaro, candidato do partido à Presidência da República. O presidenciável cumpre agenda em Minas Gerais nesta segunda-feira, começando por Juiz de Fora, onde participa de um ato com lideranças e apoiadores durante a manhã. Na sequência, segue para a capital mineira para participar do lançamento da candidatura de Roscoe.
A apresentação oficial da chapa terá ainda a participação de lideranças do PL em Minas Gerais, entre elas os deputados Domingos Sávio, Nikolas Ferreira e Bruno Engler.
O encontro marca a entrada oficial de Flávio Roscoe na disputa pelo governo mineiro e integra a mobilização do PL no estado para as eleições de 2026.
- Serviço
Lançamento da campanha “Flávio em Minas. Minas é Flávio”
Data: 17 de agosto de 2026, segunda-feira
Horário: 19h
Local: Ginásio do Mackenzie Esporte Clube
Endereço: Rua Benvinda de Carvalho, s/n, bairro Santo Antônio, Belo Horizonte (MG)
Credenciamento de imprensa
Profissionais de imprensa devem realizar o credenciamento até as 12h desta segunda-feira (17) pelo e-mail imprensa22mg@gmail.com.
Informações para a imprensa:
Janaina Rochido
(31) 99106-8039